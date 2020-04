Richard Gere di nuovo papà, è nato il terzo figlio del divo di Hollywood, la moglie Alejandra Silva ha partorito: è un maschietto! Terzo bebè per l’attore di Hollywood, il secondo con la moglie Alejandra Silva, il nome non ci è ancora dato saperlo. La coppia aveva già festeggiato la nascita del loro Alexander nel 2018. Alejandra Silva, attivista spagnola figlia dell’ex vicepresidente del Real Madrid, è rimasta incinta pochi mesi dopo il primo parto.

Congratulazioni a Richard Gere e a sua moglie Alejandra Silva, che hanno accolto insieme il loro secondo figlio: un bambino! La pubblicazione della sorella su HELLO! ha confermato la felice notizia, rivelando che la coppia sia in compagnia del figlio nuovo di zecca nel proprio ranch a Pound Ridge, appena fuori New York. Il nuovo arrivato è un fratellino per il primogenito della coppia, il loro primo baby di due anni, Alexander, arrivato nel febbraio 2018. Sia Richard, 70 anni, sia l’attivista spagnolo Alejandra, 37 anni, hanno figli dalle loro precedenti relazioni. La star di Pretty Woman, Richard Gere, condivide il figlio ventenne Homer con l’ex moglie Carey Lovell. Invece Alejandra è madre di Albert, 7 anni, nato dal suo matrimonio con l’imprenditore Govind Friedland.

Richard e Alejandra: storia di un Amore con la A maiuscola

Questi appena trascorsi sono stati due anni piuttosto densi per la coppia di innamorati, convolata a nozze nell’aprile 2018. Richard e Alejandra hanno pronunciato i propri voti in una cerimonia romantica tenutasi nel ranch di Gere, fuori New York City. Allora Alejandra confidò a HELLO!: «Mi sento come se fossi in una vera fiaba. Senza dubbio, mi sento la donna più fortunata del mondo È l’uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente, generoso che io abbia mai incontrato. Cosa posso dire? Sono così innamorata! Come ti sentiresti se qualcuno ogni mattina ti chiedesse: “Cosa ti renderebbe felice oggi?”? Non passa un giorno in cui non menzioni quanto io sia importante per lui. Mi sento molto fortunata».

L’attore aggiunse poi il carico da 100: «Sono l’uomo più felice dell’universo. Come potrei non esserlo? Sono sposato con una bella donna intelligente, sensibile, impegnata ad aiutare le persone, divertente e paziente. Che sa perdonare, un’ottima cuoca e che prepara le migliori insalate al mondo!».

In questo momento buio e delicato, in cui tutto il pianeta è alle prese con la pandemia, non poteva esserci gioia più grande per Richard Gere. L’attore è diventato di nuovo papà alla veneranda età di 70 anni, quest’anno ne compirà 71 il 31 agosto.