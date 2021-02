Balenciaga “re del luxury style”. La sua camicia vale una fortuna. Il capo firmato dall’omonimo brand internazionale è un vero e proprio prezioso da possedere assolutamente all’interno del proprio guardaroba fashionista e rigorosamente luxury. Oversize dal taglio maschile e dalle maniche ampie, questa prestigiosa camicia; se indossata lasciandola cadere sulle spalle è davvero il massimo della femminilità e sensualità. Peculiarità? È caratterizzata da un tessuto bianco a righe e decorato da un maxi logo stampato sulla schiena. Il costo è quasi proibitivo. Qual è il suo valore?

Balenciaga “re del lusso”: la sua camicia vale una fortuna. Quanto costa?

Camicia con stampa di colore bianco oppure fantasia a righe in cotone firmata Balenciaga. Un capo must have imperdibile per moltissimi “fashion addicted” che non badano a spese. Una camicia richiestissima, caratterizzata da un modello con colletto Lavallière, abbottonatura frontale, maniche a spalla bassa, manica lunga, polsini con bottone, orlo curvo e vestibilità oversize. Comoda ed elegante, ideale per ogni occasione. Dal casual della quotidianità, alla serata aperitivo con le amiche di sempre. Balenciaga è una casa di moda francese con sede a Parigi, fondata nel 1917 dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga. Definito dal collega Christian Dior come “il maestro di tutti noi”, Balenciaga godeva di una elevata reputazione quale couturier. Le sue gonne a campana e le silhouettes moderniste e contemporanee, in particolare, costituivano i tratti distintivi della Maison di moda. Sempre con uno sguardo rivolto verso il futuro ed estremamente all’avanguardia.

Ilary Blasi indossa la prestigiosissima e lussuosissima camicia

La classe non è acqua. Ed è proprio vero considerando la classe e lo stile innato della bellissima conduttrice italiana Ilary Blasi. Da sempre regina di moda e tendenza. La sua camicia di Balenciaga è un vero e proprio pezzo must have da inserire all’interno del proprio guardaroba luxury. Il suo valore? Da capogiro. Infatti la nota conduttrice indossa la bellezza di 825 euro. Ma oltre alla camicia “dorata”, Ilary abbina nell’immagina postata sui suoi profili social anche degli shorts scuri arrotolati e gli immancabili occhiali da sole Prada, sottili e dalla montatura in acetato total black. Il prezzo? Ben 330 euro. In ultima istanza, ma non meno luxury, la borsa. Una medium bag in pelle color crema. Una tracolla metallica di Chanel. Il costo totale dell’outfit? 3800 euro di alta moda. Estate, primavera o inverno poco importa. La moglie del campione indiscusso della Roma Francesco Totti è da sempre un’amante del lusso. Dai costumi gold alle scarpe da oltre 2000 euro ad abiti e accessori rigorosamente luxury anche solo per una semplice uscita.