Nessuno riesce più a togliere dalla testa e dalle orecchie la presenza di Jennifer Lopez all’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La meravigliosa J-Lo ha fatto levare al cielo veri e propri cori di gaudio. Sempre eccelsa, mai fuori posto, la cantante di fama mondiale è ancora la ragazza from the block di una volta, ma nonostante ciò è anche diversa. Guardiamo insieme la copertina che le ha dedicato Elle America per il mese di febbraio 2021.

Jennifer Lopez in copertina su Elle. Il doppio look: da Fendi a total Prada

Jennifer Lopez è più consapevole di sé, del proprio valore, di un talento immenso e di una bellezza senza pari. Questo è ciò che ci trasmette, quello è riuscita a comunicare alla cerimonia d’insediamento del 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Ieri così, mentre oggi la ritroviamo troneggiante sulla cover di Elle. Si tratta dell’edizione americana, precisamente il numero di Febbraio 2021. Dall’uscita di pochi mesi sulle copertine di Vanity Fair e W, è pronta a ritornare protagonista di un’altra cover patinata (in realtà non se ne è mai andata, diciamoci la verità). E noi la adoriamo come prima e più di prima.

La cover di Elle America si deve al genio creativo di Nina Garcia che dirige il magazine e che per le sue copertine ha saputo assicurarsi il meglio della musica mondiale. Infatti, oltre a Jennifer Lopez, nel ultime cover di Elle hanno ospitato Blackpink, Cardi B e Rosalia. J-Lo è fotografata da Michaiah Carter con lo styling di Alex White. Cosa indossa? Doppio look perché doppia è anche la copertina: In uno scatto veste Fendi, mentre nell’altro è in total Prada. E la troviamo come sempre stupefacente, senza preoccuparci troppo di cosa indossi, con la sua folta chioma tirata all’indietro e un trucco come sempre super glowy.