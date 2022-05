Zendaya fa parte della lista delle 100 persone più influenti al mondo del 2022 secondo la rivista Time. La sua copertina è una delle cinque copertine mondiali della rivista, insieme a Mary J. Blige, Primo Ministro delle Barbados Mia Mottley, Simu Liu e l’amministratore delegato di Apple Tim Cook.

Zendaya nella lista del Time

«Per me Zendaya ha mille anni. Ha già vissuto molte vite prima di questa. Eppure, è giovane come la primavera», ha scritto il regista di Dune Villeneuve. «Per qualche inestricabile paradosso, dà anche l’impressione di essere nata in un lontano futuro.

È senza tempo e può fare tutto». Nell’ultimo anno Zendaya, recita nei film dal calibro di Dune, appunto, insieme a Timothée Chalamet e nel franchise Marvel “Spider-Man” con Tom Holland. Continua la sua serie di successi all’inizio di quest’anno riprendendo il ruolo di Rue nella seconda stagione della serie di successo della HBO “Euphoria“, una parte per la quale ha vinto un Emmy Award.

L’attrice nel 2022

Inoltre, il suo coinvolgimento nel mondo della moda si consolida come una forza da non sottovalutare, lavorando con etichette come Lancôme, Bulgari e Valentino, di cui è ambasciatrice del marchio. Per la copertina, Zendaya ha indossato un abito rosso a balze di Valentino, disegnato dal suo direttore creativo Pierpaolo Piccioli, con cui lavora a stretto contatto. Nonostante le sue pietre miliari nel cinema, in televisione e nella moda, Villeneuve scrive che “è più di questo”.

«Lei stessa è una forza creativa autonoma. Un’icona culturale in divenire. Una persona guidata da pura ispirazione, empatia e rispetto per il suo mestiere, che usa l’autenticità come un nuovo super potere», ha continuato nel suo lungometraggio. «Sembra senza paura, le sue radici sono profonde e adoro il fatto che rida ancora come una bambina. Zendaya è il futuro. E non c’è niente di più confortante per me. Questo è solo l’inizio».