Zendaya, Spiderman e Valentino: ecco cos’hanno in comune questi tre super big

Adoriamo tutti il suo simbolismo! Zendaya ha fatto una bella dichiarazione alla premiere di Spider-Man: No Way Home a Los Angeles. Come? L’attrice venticinquenne è entrata in scena con una creazione couture realizzata su misura e guarnita di dettagli a ragnatela.

I collant di Zendaya alla premiere di “Spider-Man” presentano una quantità pazzesca di cristalli. La star, che lavora con lo stilista Law Roach, ha collaborato con Valentino per l’abito, unico nel suo genere, che ha indossato alla premiere. Con dettagli di paillettes dall’alto verso il basso, una profonda scollatura e uno spacco alto fino alla coscia, la star, sempre alla moda, è riuscita a dare un tocco super chic al personaggio Marvel.

Il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, ha anche creato una maschera completa di dettagli intricati per lanciare il messaggio che Zendaya è un supereroe alla moda. Per quanto riguarda gli accessori, l’attrice ha stupito con le décolleté con paillettes Stuart Weitzman e quasi 27,84 carati di gioielli Bulgari. Ha abbinato orecchini a goccia da 9,71 carati a due splendidi anelli. Nel reparto beauty, la star di The Greatest Showman è stata acconciata con trecce lunghe fino al sedere. L’ambasciatrice Lancôme ha anche sfoggiato un trucco sobrio che ha posto l’accento sull’eyeliner.

Zendaya vestito con le ragnatele

“Zendaya è la regina delle referenze”. Ad esempio, durante la premiere londinese, la star ha stupito con un completo di Alexander McQueen ricamato con cristalli che ricordavano una ragnatela. Ha anche aggiunto orecchini a ragnatela. La settimana prima, è arrivata al Pallone d’Oro al Théâtre du Chalet di Parigi indossando un capo di Roberto Cavalli che presentava una colonna vertebrale placcata in oro, che ricordava il Dr. Octopus. Il personaggio appare per la prima volta in The Amazing Spider-Man 3 e fa il suo ritorno in Spider-Man: No Way Home. Mentre i fan hanno ovviamente colto il riferimento, Zendaya ha confermato le sue intenzioni con il suo outfit tramite Instagram Stories.

Pranzo di Natale della Regina Elisabetta: il menù di Buckingham Palace è golosissimo