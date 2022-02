Profumi per lei: come scegliere quello giusto per San Valentino

Tutte le donne amano i profumi e questo è indubbio. Tuttavia non tutte le fragranze sono uguali e, soprattutto, la loro composizione non dona a tutte nello stesso modo. Quindi se stai pensando che regalare un profumo alla tua lei sia una pessima idea ti sbagli di grosso perché un modo per capire quale le dona di più c’è e lo spiegheremo in questa breve guida di approfondimento.

Perché un profumo?

Prima di tutto cerchiamo di chiarire cosa potrebbe spingerti a regalare un profumo e quali sensazioni sarai in grado di suscitare con questa scelta. Per tutti noi la fragranza che indossiamo quotidianamente è un accessorio discreto ed invisibile ma più palese di tanti altri oggetti che portiamo indosso. Il profumo suscita una sensazione di piacere, accettazione e interesse nell’altro che lo percepisce al nostro passaggio e, quindi, è un accessorio vanesio che ci fa sentire decisi, belli e attraenti.

Più di un semplice accessorio di bellezza

Quando una fragranza è in grado di coincidere esattamente con il modo di essere della persona che lo indossa questo esalterà la sua bellezza in un modo che neanche il miglior vestito o la migliore acconciatura possano fare. È questo il caso del Profumo Perdizione , acquistabile online sullo shop di Daniele Giovani Milano. Si tratta di un profumo vanigliato intenso, con note di vaniglia, neroli, fiori d’arancio e ylang-ylang. Lo prendiamo ad esempio perché è una fragranza elaborata e complessa che si dirama nell’aria offrendo diversi livelli di percezione olfattiva tali da abbinarsi magistralmente su qualsiasi donna.

San Valentino: quale profumo scegliere?

San Valentino è la festa dell’amore in tutte le sue sfaccettature: da quelle più romantiche a quelle più hot. È la giornata dedicata alla passione, ai legami appena nati e a quelli che durano da molti anni ed è un giorno dell’anno in cui, finalmente, ci concediamo coccole, carinerie e serate indimenticabili. Per questo se vuoi regalarle un profumo hai già molti indizi dai quali iniziare la tua ricerca: amore, passione, stima e rispetto.

Per i legami appena nati

Se la vostra relazione è agli inizi il profumo ideale è quello incentrato sulla sua bellezza, sulla sua sensualità e su quei dettagli di lei che ti hanno fatto perdere la testa. Dal packaging alle sensazioni olfattive liberate dalla fragranza, tutto dovrebbe evocare il bello dei primi appuntamenti, l’ansia di ricevere un messaggio di risposta e la trepidazione di rivedervi ancora e ancora e ancora.

Per chi condivide già molti anni d’amore insieme

Se la vostra storia condivide già un lungo percorso assieme, il profumo adatto a lei è quello che la fa sentire proprio come la vedi: l’unica donna al mondo capace di attirare la tua attenzione, l’unica che fa brillare i tuoi occhi. Ci vorrà una fragranza profonda, fascinosa e intensa che coincida con il periodo che sta vivendo, con le sue ambizioni, le sue passioni e ciò che sei certo ami di più. Lasciati guidare dalle sensazioni che il profumo emana e immaginalo addosso alla tua lei e al modo in cui esalterà la sua bellezza rendendola unica al mondo.