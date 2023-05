Weekend all’Isola del Giglio: cosa vedere?

Trascorrere un weekend all’isola del Giglio è l’idea perfetta per chi ama il bel mare e la natura selvaggia: qui potrai godere di paesaggi suggestivi ed esplorare la natura con escursioni e intensi pomeriggi di trekking. C’è tanto da scoprire e siccome il tempo è poco e le attrazioni sono molte, ecco una guida su cosa vedere all’Isola del Giglio in un fine settimana.

Se stai organizzando un weekend romantico, di certo l’Isola del Giglio ha quel che fa per te. Confronta online tutte le offerte aggiornate dei traghetti e degli aliscafi per l’Isola del Giglio in modo di assicurarti un fine settimana all’insegna del romanticismo, ma a un prezzo convniente.

Il Faro degli Innamorati

Nel tuo itinerario non può assolutamente mancare il Faro degli Innamorati. Il suo nome vero sarebbe Faro delle Vaccarecce, ma è conosciuto ormai come il faro degli innamorati per essere una destinazione molto amata dalle coppie. Il motivo è molto semplice: per raggiungerlo bisogna fare una passeggiata estremamente romantica, percorrendo sentieri tra olivi e vigneti. Alla fine, si raggiunge un punto panoramico mozzafiato dove poter ammirare i due mari che si incontrano e si scontrano, proprio come due innamorati.

Giglio Porto

Una volta che sei sull’isola non puoi esimerti dal fare un lungo giro a Giglio Porto, la frazione che ospita il caratteristico porto turistico dell’Isola del Giglio. Oltretutto è qui che arrivi con il traghetto, perciò questa potrebbe essere la prima tappa del tuo week-end.

Qui puoi perderti tra le viuzze colorate del porto, scegliendo quali souvenir portare a casa e gustando i sapori tipici dell’isola, oppure andare in giro ad esplorare alcune delle principali attrazioni, che si trovano proprio qui, nella zona orientale dell’Isola del Giglio. Parliamo per esempio delle due torri, la Torre del Lazzaretto e la Torre del Saraceno, sulla quale si trova una terrazza panoramica che dà su tutta l’isola; imperdibile in questa zona anche il Castellare del Giglio, una fortificazione risalente al Cinquecento.

Puoi anche approfittare per visitare la Chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, la cui facciata somiglia a quella della basilica del Sacro Cuore che si trova a Grosseto.

Spiagge

Tra le sue bellezze, l’Isola del Giglio vanta anche alcune delle spiagge più incantevoli di tutto l’arcipelago toscano. Molte di esse si trovano proprio in zona Giglio Porto: tra le tante, la più amata è sicuramente la Spiaggia delle Cannelle, con la sua morbida sabbia bianca, l’acqua caraibica e gli scogli granitici a creare un panorama davvero suggestivo tutt’intorno. Un’altra spiaggia che merita menzione nella zona orientale è di certo Cala delle Caldane, incastonata ai piedi di un promontorio che la circonda con la sua macchia mediterranea rigogliosa.

La più grande spiaggia di tutta l’isola, però, si trova sulla costa nord-occidentale: parliamo de La Romantica, che in realtà prende il nome di Spiaggia del Campese.

Caratterizzata da un litorale lungo e da sabbia di colore rosso, questa spiaggia rappresenta un punto molto amato dell’isola da cui poter ammirare il tramonto, potendo godere anche di una magica vista sul Faraglione.

Il modo migliore, insomma, per concludere in bellezza la tua gita di un giorno all’Isola del Giglio.