È di nuovo quel periodo dell’anno! Gli amici e la famiglia si riuniscono ancora una volta e le stanze sono piene di vibrazioni accoglienti. Ma una delle cose migliori dell’inverno è l’abbigliamento per le vacanze. Parliamo quindi di minigonne di velluto, top di seta, gonne di tweed, sofisticate maglie in maglia e molto, molto altro ancora. Ci sono così tanti bei vestiti festivi da indossare che ti faranno entrare davvero nello spirito natalizio.

Abiti di seta

Un abito di quarzo rosa setoso è assolutamente sbalorditivo. Abbinalo a tacchi glitterati e una clutch chic per rifinirlo. Perfetto per chi vuole accennare le proprie forme senza esagerare.

Vestiti Natale: Abito in tweed

Corto può anche fare rima con chic. Infatti l’abito in tweed è perfetto per affrontare le vacanze in stile classico. Infatti il look rimanda subito a delle vibrazioni di Chanel e, quindi a chi non piacerebbe? Indossalo con dei collant assolutamente neri se no senza calze. E sfoggia pure dei tacchi a spillo per completare il look.

Abito in velluto

Non sono vacanze se almeno una persona non si presenta con un vestito di velluto. Ma aggiungiamo un tocco in più e optiamo per una tonalità blu intenso piuttosto che il classico rosso. Questo pezzo è dotato di un dettaglio sul retro aperto in modo da impressionare le persone quando lasci una conversazione.

Vestiti Natale:Top stravagante

Ok, è impossibile guardare un top stravagante per esempio piumato e non sentirti festoso. Passa a tutte le feste natalizie in questo pezzo e hai la garanzia di ricevere tutti i complimenti. Pantaloni bianchi a vita alta a gamba larga e gioielli luccicanti lo rendono senza dubbio elegante.

Vestito in maglia

Un vestito di maglia è tutt’altro che sciatto quando ha una scollatura accattivante, spacchi per le gambe e una graziosa tonalità verde bosco. Indossalo con i combat boots o con i tacchi e sarai impeccabile in entrambi i casi.

Vestiti Natale: Gonna arricciata

Questa gonna arricciata di un rosso intenso inchioda le vibrazioni delle vacanze. Gli abiti non sono assolutamente necessari negli eventi festivi e la camicia a maniche lunghe, la gonna e gli stivali di pelle di serpente si completano a vicenda.