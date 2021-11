Dopo che lo scorso Natale è stato effettivamente annullato, chi potrebbe essere incolpato di voler fare di tutto per le festività quest’anno? E’ tempo per un grande ritorno alla stagione degli eccessi. Quindi, questo Natale stiamo vivendo secondo il motto che più è oltraggioso e lussuoso, meglio è. Ecco i regali più lussuriosi che li faranno strillare di eccitazione la mattina di Natale.

Il regalo green: Aarke Carbonator 3

Chi non vorrebbe come regalo di natale ‘acqua frizzante a casa risparmiando sui rifiuti di plastica monouso? Aarke sta mettendo H2O gassata alla spina in un modo elegante e raffinato. La gamma di carbonatori del marchio si adatterà perfettamente al piano di lavoro della tua cucina nella gamma di tonalità nere, acciaio o bianche. Se lo spazio è un problema, è più il compatto sul mercato e non potrebbe essere più facile da usare. Basta premere la leva finché non si sente il ronzio rivelatore. È compatibile anche con bombole di CO2 di altre macchine.

Oculus Quest 2+

Per Natale entra nel mondo della realtà virtuale con Oculus, che potrebbe essere il dispositivo più semplice da usare. Tutto quello che devi fare è indossare l’auricolare, collegarlo con l’app sul tuo telefono e sei pronto per partire: non è necessaria una costosa console. Immergiti completamente nei giochi o nelle esperienze 3D, sfruttando al massimo l’ampia libreria di Oculus. È più ad alta definizione che mai con 1832 x 1920 pixel per occhio (il 50% in più rispetto all’originale).

Regali di Natale Glam: Gucci Lip limited-edition

Dal suo mascara ultra-allungante, ai rossetti pigmentati, la bellezza della maison Gucci che offre unghie allo stesso tempo stile e sostanza. Per questo Natale, ha raccolto 25 delle sue sfumature rosseggianti in un “Lip Vault”. Dal corallo al rosso, dal fucsia al nude, c’è una tonalità per ogni occasione, compreso il balsamo per le labbra Baume à Lèvres.

Dom Pérignon + Lady Gaga Rosé 2006

Brindare all’inizio di un nuovo anno nel massimo stile prendendo una foglia nientemeno che dal libro di Lady Gaga. La cantante diventata attrice ha collaborato con la casa di champagne Dom Pérignon per una bottiglia in edizione limitata di spumante rosé adorato con un design accattivante e vibrante. L’annata 2006 ha un gusto maturo e fresco che è ancorato da un finale salino. Un regalo speciale per questo Natale.