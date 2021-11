Black Friday cos’è e da dove viene: la storia del giorno più conveniente dell’anno

Il Black Friday è il più grande giorno di saldi spesso considerato il preludio (non ufficiale) alla stagione dello shopping natalizio. Segue il Cyber Monday, che si fa largo il lunedì dopo il Black Friday, ed è un evento di shopping online della durata di 24 ore.

In tanti non sono a conoscenza della storia del Black Friday e non hanno idea di cosa significasse prima che si associasse allo shopping pre natalizio. Ebbene, la storia è davvero interessante. Il termine “Black Friday” è stato affibbiato la prima volta ad una crisi finanziaria, e non allo shopping. Come racconta il Telegraph, due finanzieri di Wall Street, avevano acquistato un’ingente quantità di oro americano, sperando che il prezzo complessivo aumentasse e che, a loro volta, potessero rivenderlo. Poi venerdì 24 settembre 1869, in quello che divenne noto come “Venerdì nero”, il mercato dell’oro statunitense crollò. Di conseguenza le azioni dei due lasciarono in bancarotta i baroni di Wall Street.

Utilizzato anche nel crollo di Wall Street del 1929, quando la Borsa di New York perse il 6,3% del suo valore in un giorno solo, seguita dal 12,8% e dall’11,8% nei due successivi. Quelli divennero noti come Black Friday, Black Monday and Black Tuesday.

Black Friday cos’è e da dove viene: la storia del giorno più conveniente

Ma come siamo arrivati a conferire al Black Friday un’accezione positiva? Soprattutto viste le precedenti connotazioni. Si pensa che sia dovuto al fatto che, quando i negozi negli Stati Uniti registravano a mano i resoconti inerenti alla contabilità, annotassero anche profitti e perdite, i primi in nero e le seconde in rosso. Molti negozi erano “in rosso” per la maggior parte dell’anno, ma in seguito “passavano in nero” il giorno dopo il Ringraziamento. Il motivo è che gli acquirenti acquistavano una quantità significativa di merce poiché scontata. Il Black Friday in seguito divenne noto sulla stampa, dopo che un annuncio pubblicitario fu pubblicato sulla rivista The American Philatelist nel 1966. Alla fine degli anni ’80, il termine era comunemente noto in tutti gli USA e presto i rivenditori lo collegarono ai loro saldi post-Ringraziamento. Oggi, il Black Friday è il più grande evento commerciale dell’anno negli Stati Uniti.