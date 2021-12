Cosa indossare a Capodanno, in base al tuo segno zodiacale: se stai cercando di manifestare buone vibrazioni per il 2022, inizia da qui. Dopo anni di esperienza, possiamo dire ufficialmente che spesso è difficile trovare l’abito perfetto da indossare a Capodanno. Quest’anno siamo fortunati: le stelle si sono allineate e sono pronte a condurci verso l’ensemble ideale, che senza dubbio ci aiuterà a brillare all’inizio del 2022.

Capodanno 2022: Ariete

L’Ariete è noto per essere audace e appassionato, motivo per cui dovrebbe optare per un vestito rosso corto e vivace per mostrare la sua personalità focosa. Inoltre, conferito loro di esercitare l’energia sulla pista da ballo mentre trasuda meraviglia e si divertono.

Toro

Molti sanno già che il segno rialzista del Toro è una fashionista che a capodanno 2022 vorrà vestirsi per stupire. Questo segno potrebbe essere più felice indossando un abito seducente e alla moda che include anche un tocco classico. Come per esempio tagli scollati che mostrano le gambe. Permetterà loro di mostrare le loro migliori risorse e apparire favolosi nel processo.

Gemelli e il suo 2022

Come segno d’aria, i Gemelli ottengono un involucro per essere fiabeschi. Pertanto, per il raduno di quest’anno, dovrebbero accendere il loro folletto interiore e indossare qualcosa di gonfio e voluminoso di cui persino Trilli sarebbe geloso. Paillettes, pastelli e organza sono gli elementi necessari per far brillare i Gemelli mentre suonano nel 2022.

Cancro

Essere governati dalla Luna significa che tutti le persone sotto il segno del Cancro trarranno beneficio da un bagliore natalizio, che può, ovviamente, presentarsi sotto forma di ciò che indossano per celebrare. Qualcosa di brillante e luminoso permetterà loro di brillare durante la notte e di essere visti (qualcosa da cui i Cancro si nascondono perché sono timidi) mentre festeggiano con gli amici intimi

Leone l’anima di Capodanno

Lascia che sia il Leone a fare una dichiarazione di moda a Capodanno. Essere al centro dell’attenzione è il modo in cui il leone feroce rotola sempre, motivo per cui è un gioco da ragazzi per loro scegliere un vestito audace e scollato che sia l’opposto del pudico, permettendo loro di liberarsi durante le vacanze.

Vergine: feste sobrie

I Vergine preferiscono look eleganti e raffinati che irradiano stile, grazia ed eleganza. Una ragione in più per cui il segno della terra sarà inspiegabilmente attratto da un abito lungo, elegante e senza spalle, che è abbastanza elegante per New York così come per le future occasioni travestite dopo che la notte è passata.

Bilancia

Una tuta in velluto impreziosita da cristalli fantasia? Potrebbe sembrare estremo per alcuni, ma è l’abito perfetto per la Bilancia, che ama indossare abiti e oggetti di lusso, specialmente per feste e celebrazioni. Li aiuterà a celebrare questo nuovo inizio e si accoppierà perfettamente con i desideri di champagne e i sogni di caviale (entrambi probabilmente saranno nelle loro mani quando la palla cadrà).

Capodanno 2022: Scorpione

Fatto poco noto: gli Scorpioni sono sempre alla ricerca e alla caccia del perfetto vestito nero che trasuda sensualità e mostri un po’ di pelle. Che si tratti di ritagli, dettagli trasparenti o uno spacco alto, non farà male a loro optare per un momento wow che farà arrossire tutti di fronte alla loro grandezza.

Sagittario

Essere l’anima della festa significa che il Sagittario dovrà indossare un vestito che gli dia la libertà di muoversi, socializzare con gli amici e versare champagne nei flutti di tutti gli invitati. Si divertiranno moltissimo a circolare e festeggiare in un design metallico aderente.

Capricorno e il suo Capodanno 2022

Anche se i Capricorno tendono ad essere più conservatori quando si tratta del loro guardaroba, ciò non significa che non debbano sfoggiare una gamba mentre sono impegnati nelle feste di Capodanno. Adoreranno indossare un vestito con dettagli giocosi e accattivanti, che non impediranno loro di evolvere, ma solo di elevare il loro stile quando entreranno nell’anno 2022.

Acquario

Il portatore d’acqua è noto per il suo stile eclettico e alla moda, ma potrebbe semplicemente scegliere di mantenerlo classico per le vacanze e indossare una tuta che non sia solo chic, ma un’aggiunta versatile e adorabile al loro guardaroba. Potranno indossarlo tutto l’anno e trovare modi unici per abbinarlo.

Pesci

I Pesci sono noti per essere i pesci mistici dello zodiaco, il che significa che trarranno beneficio dall’indossare un vestito che irradia e trascende altre vibrazioni mondane. In altre parole, il Capodanno 2022 richiede qualcosa di glam ma leggermente modesto, che li aiuterà a trasformarli in sognanti sirene cosmiche che sono.