Accessori per Natale 2021. Ecco alcuni chicche per abbellire il tuo outfit delle feste. La parola d’ordine è brillare ma con ironia. Dai cerchietti colorati agli orecchini pendenti da mille sfaccettature. La lista degli accessori che stavi cercando.

Orecchini Natalizi 2021

Per quanto amiamo sfoggiare maglioni natalizi esagerati, c’è un tempo e un posto per questo. Fortunatamente, ci sono tantissimi accessori natalizi carini che puoi indossare per mostrare un po’ di spirito natalizio ovunque tu sia. Ad esempio, BaubleBar ha una collezione di splendidi orecchini per le vacanze che ti faranno sicuramente guadagnare alcuni complimenti come questi con Babbo Natale e la signora Claus. Puoi anche prenderne uno con bastoncini di menta piperita e alberi di Natale, entrambi super carini. Amazon ha anche una varietà di orecchini, bracciali e accessori per capelli che non sono solo festivi, ma anche super convenienti.

Accessori per Natale 2021: Ferma capelli

Per tutti i millennial là fuori che hanno vissuto la loro adolescenza nelle loro tute Juicy Couture, vorrai mettere le mani su alcuni pezzi della nuova collaborazione. Arrivato poco meno di un mese prima di Natale, il marchio di accessori per capelli con sede a Los Angeles ha collaborato con Juicy Couture per creare una collezione natalizia di elastici e fermagli per capelli. La collezione, che rende omaggio all’estetica Juicy dei primi anni, è composta da due elastici e sei Big Effing Clips.

Tacchi alti e scintillanti per Natale 2021

In cima all’agenda di questa stagione ci sono i tessuti sontuosi (pensa al velluto, ai rasi e alle sete), tutte le tonalità dell’arcobaleno per iniettare quanta più gioia possibile dopo il lockdown. Stiamo riprendendo da dove avevamo interrotto quando si tratta delle nostre calzature per le feste di Natale, abbandonando le pantofole al posto del desiderio di rimanere fuori. Le scarpe più quotate per questo natale sono i tacchi con plateau e i sabot.

Accanto a questa ossessione per i sandali slip-on arriva l’ossessione per i tacchi tempestati di strass, come visto a Mach & Mach e Amina Muaddi. Mango e River Island seguono l’esempio, con sandali impreziositi da strass che introdurranno energia anche nell’abbigliamento festivo più anonimo.