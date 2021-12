Regali di natale 2021: puntare sugli accessori. Fare come pensiero natalizio degli abiti è sempre un rischio. Infatti molte persone scelgono il loro abbigliamento in modo personale per non parlare della taglia che è sempre un azzardo. Per non rischiare punta sugli accessori.

Regali Natale 2021: accessori

Regalare un accessorio per questo Natale 2021 è una sicurezza. Diventati parte integrante della nostra vita e nei nostri outfit un gioiello o un capello diventa un pensiero superlativo. Esempio numero uno potrebbe essere un cappello chic da peccatore. Non è infatti solo pratico ma è anche eternamente trendy. Da Dior a H&M, ce ne sono davvero di tutti i tipi e tutte le tasche. Perfetti per l’estate per ripararsi dal sole ma adatto anche al freddo inverno. Nella posta in gioco moda-regalo, quest’anno ci sono più collaborazioni di designer interessanti che mai.

I must infallibili

Parlando di accessori per i regali di Natale 2021 articoli per la casa possono essere sempre graditi. Infatti sono indumenti che non sempre si pensa ad acquistare per se stessi ma che, se regalati, hanno un altro sapore. Quindi apriamo la strada a pigiami, coperte, pantofole e biancheria intima. Su Asos si possono trovare davvero tanti completi per la notte sia in versione natalizia che non. Oppure si può pensare anche a proiettassi già verso l’amata estate e portare un po di caldo in questo freddo inverso. Infatti ciabatte, costumi e teli mare possono essere un regalo per niente scontato ma molto utile tran qualche mese. Dal punto di vista della tendenza: i rosa bubblegum e i verdi giungla sono i colori accesi di scelta per quest’estate, contrastati da tonalità della terra sobrie.