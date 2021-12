Regali Natale 2021, oggetti di lusso per impreziosire l’ambiente domestico

Oggetti di lusso pensati per la casa, Natale 2021. Il Natale è una delle festività più importanti del nostro calendario, e quando si iniziano a contare le persone a cui dovremmo fare il regalo, la lista sembra non finire mai. Già, perché non bisogna pensare solo al proprio partner e alla propria migliore amica, bensì anche a fratelli e sorelle, genitori, nonni, cugini e zii. Insomma un po’ a tutti, e a volte non è facile pensare a così tante esigenze e gusti diversi.

Un bell’oggetto di arredo, può essere la soluzione per soddisfare i tuoi genitori, così come i tuoi nonni o la tua amica che si è appena trasferita nella nuova casa. E sappiamo che i grandi marchi si occupano anche di questo, di oggettistica. Proponendo creazioni uniche ed eccentriche, fragranze e oggetti di design ideali per abbellire il tuo ambiente domestico.

Regali di lusso per la casa, Natale 2021

Alcuni oggetti ideati per arredare la casa sono vere e proprio opere d’arte, e a volte bastano anche solo piccoli particolari per fare la differenza all’interno del proprio ambiente domestico. Vediamo insieme alcune delle tantissime idee per fare un piacevolissimo regalo di lusso in questo Natale 2021, ad una persona a te cara.

Candela Mehen con leone, Gucci

Vaso in porcellana con rilievo di testa di leone e piedi che ne ricordano le zampe. All’interno una candela profumata Mehen imbevuta di estratti aromatici ed oli essenziali. Una combinazione di ingredienti acquatici come il sale blu di Persia, l’alga marina e il muschio d’acqua. Il nome della fragranza rievoca una divinità mitologica diventata ormai simbolo distintivo delle collezioni Gucci: il serpente che si divora la coda. Un elemento assolutamente particolare che darà una nota di stravaganza al mobile che lo ospiterà in questo Natale 2021.

Apribottiglie da muro, Ralph Lauren Interamente realizzato con ghisa dalla finitura ossidata. Questo apribottiglie da muro con aquila a forma di ferro di cavallo sviluppa con il tempo e l’uso una patina naturale. Progettato per essere montato a parete, è un vero e proprio pezzo unico che donerà importanza alla parete. Assolutamente ideali per gli amanti dell’antiquariato, un importantissimo regalo di lusso ed esclusività.

Tazzina e piattino da tè Herbarium di lusso, Gucci

Il set è composto da una tazzina e un piattino da tè in porcellana bianca Richard Ginori. Decorazione con il motivo Herbarium, una raffinata fantasia con foglie, fiori e rami di ciliegio, ispirato da un tessuto vintage, tonalità verde smeraldo. Confezione contenente un doppio set, elegantissimo da presentare a chi ti farà visita.

Specchio bombato con nastro alla Greca, Fornasetti

La forma bombata di questo specchio con cornice in ottone e nastro decorato riflette l’immaginazione senza limiti di Fornasetti, creando nel contempo sorprendenti effetti visivi. Un oggetto di lusso unico, utile oltre che elemento decorativo.

Garden Tales vaso di lusso con fiori, Swarovski.

Ispirato alla tendenza décor di mostrare fiori singoli, questo vaso decorativo Swarovski dispone di tre ‘steli’ per esibire altrettanti fiori. Lavorato a mano in vetro e metallo spazzolato placcato in oro, le sue calde tonalità e l’elegante silhouette aggiungeranno uno stile raffinato alla casa di chi lo riceverà in regalo. Un grazioso pensiero, specialmente se abbinato ai brillanti fiori in cristallo o alle calamite floreali della collezione Garden Tales. Un regalo romanticissimo e di super lusso da regalare in questo Natale 2021.

Candelabro Settecento, Zanolli

Candelabro in argento a tre fiamme modello Settecento. Per regalare alla casa un atmosfera romantica e sofisticata grazie alla luce soffusa prodotta dalle candele che potrà scegliere a suo piacimento il destinatario di questo gioiello intramontabile di arredo.

Reggilibri, Casa Padrino

Set di due reggilibri a forma di testa di ariete. Con corna raffinate che si allungano in una forma super circolare, questi reggilibri donano un tocco di modernità ad un elemento tanto tradizionale quale una libreria. In ottone nichelato e granito, disponibile anche in tonalità più scura, è davvero un bel pezzo per un ambiente di vita di lusso e per una libreria esclusiva che si rispetti.

Portaombrelli Mani, Fornasetti

Fornasetti ha sempre dato grande importanza al disegno anatomico, e la mano è diventata da subito uno dei suoi decori più riconoscibili. Il portaombrelli è realizzato in metallo serigrafato e laccato a mano, con bordo superiore e piedini in ottone. Per dare un tocco di lusso ancor prima di entrare in casa.