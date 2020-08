Vestirsi in vacanza: i look imperdibili per questa calda estate 2020

Vestirsi in vacanza. Talvolta potrebbe essere difficile a causa del caldo eccessivo. La voglia di indossare degli abiti stilosi e frutto di creatività “modaiola”, potrebbe risultare per molti complicato, a discapito di abiti più confortevoli, semplici e freschi. L’ideale sarebbe creare un connubio perfetto tra entrambe le parti. Stile e comfort in un’unico look. Un fatto è certo: le vacanze oramai sono arrivate, e indipendentemente da quali siano i programmi in vista per l’estate (mare, città, montagna o lago) è già tempo di fare i bagagli in maniera appropriata. Per non farsi mancare quel tocco “moda” che rende inimitabile ogni look!

Vestirsi in vacanza: i look perfetti per questa calda estate 2020

Capi versatili e abbinabili fra loro in modo impeccabile! Questo l’obiettivo delle “fashion addicted” in vista di questa calda estate 2020. Outfit passepartout, facili da accoppiare o pezzi più “fashion” che sono veri e propri must have e trend del momento. Le tanto amate e seguite influencer, ce lo dimostrano quotidianamente attraverso i loro post. Come ad esempio, la bellissima Paola Turani, sempre perfetta in ogni occasione, elegante e raffinata. Con uno stile da far invidia a qualsiasi esperto “fashionista” che si rispetti.

Come vestirsi senza dimenticare la giusta dose di carattere ed eleganza

Ragion per cui….come bisognerebbe vestirsi per questa calda estate 2020 senza tralasciare stile ed eleganza? Gli/Le influencer rappresentano un esempio perfetto da seguire e da riproporre in chiave personalizzata. I loro look, sono a portata di smartphone! In queste ultime settimane, i “social addicted” si stanno dilettando a condividere sui loro profili Instagram un’infinità di outfit comodi, freschi, leggeri e altrettanto fashion. Ideali per trascorrere un’estate super cool!

Come vestirsi in vacanza? I look più belli

Dagli amati abiti dotati di stampe e friulani, ideali per una giornata da turista; alla scoperta delle bellezze italiane, allo stile jumpsuit dalle stampe vivaci, sandali con tacco largo e occhialoni da diva. Anche i pantaloni bianchi e top incrociato sono un must have dell’estate, come il top off the shoulder e gonna a fiori. Irrinunciabile il top sempre con motivi floreali abbinato a shorts coordinati. Di tendenza, l’abito a fiori e ciabattine flat, insieme al maxi dress e espadrillas con la zeppa, indossate sempre da Paola Turani e tanto amate dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

Immancabile nel proprio bagaglio o valigia che si rispetti, t-shirt e shorts in denim, bianco, abbinato a sandali o sneakers. Comode ed adatte in qualsiasi situazione in ambito casual. Infine, un comodo abito “total white” con sandali in cuoio. Queste le tendenze più “modaiole” per questa calda estate 2020. Di seguito, una gallery, con gli outfit più belli e da imitare! Date spazio alla vostra creatività e “fantasia moda”, anche attraverso accessori da abbinare!