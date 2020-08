“Da pazzi!”. Kate Middleton sorprende tutti, non se lo aspettava nemmeno Meghan Markle

Meghan Markle e Kate Middleton hanno fatto la pace? No, non ancora… e pur si muove! Al compimento dei 39 anni di Meghan Markle, avvenuto nella giornata di ieri, martedì 4 agosto, Kate Middleton non si è risparmiata e le ha dedicato un gesto da vera fuoriclasse del buongusto. Sempre perché la classe non è acqua, la Duchessa di Cambridge ha volto una carezza di “pace” nei confronti dell’acerrima cognata. Gli auguri di compleanno sono arrivati copiosi nei confronti di Meghan Markle da parte di tutta la Royal family. Chissà!

Meghan Markle, ha partecipato a Girl Up Global Leadership Summit, un summit virtuale a cui hanno presenziato anche le favolose Michelle Obama e Priyanka Chopra Jonasin. La ex Duchessa in passaggio del suo discorso, ha tenuto a ricordare alle giovani donne che: “Nella vita ci saranno sempre voci negative, che a volte quelle voci diventeranno un rumore assordante. Dovete alzare la voce per affogare quel rumore. Perché solo di questo si tratta: rumore. Però la vostra è la voce della verità. E deve essere più forte. Non smettete mai di fare pressione, di sfidare gli altri. Metteteli a disagio. Perché solo in quel disagio si creano le condizioni per il cambiamento. Non basta credere nell’uguaglianza. Bisogna lavorarci ogni giorno. Anche quando è difficile”. (Continua dopo la foto)

Ma il discorso di Meghan Markle non si è fermato qua: “Non abbiate paura di fare ciò che è giusto, anche se si tratta di scelte impopolari, mai fatte prima, che spaventano gli altri e persino voi stesse. Spesso la paura ci blocca. Ma bisogna superarla. La parte più difficile, è stato così anche per me, è inseguire le convinzioni con le azioni. A volte ci si sente sopraffatte, lo so. Ma vi giuro che poi, quando vi guarderete indietro, capirete di aver fatto la scelta giusta”. Delle parole, le sue, che risultano più che giuste e calzanti per ognuna di noi, indipendentemente dall’etnia o dall’orientamento sessuale. L’unica cosa che un po’ puzza di bruciato è che sembrano quasi parole ponderate a puntino e scoccate come piccole freccette alla volta di Buckingham Palace…