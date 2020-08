Buon compleanno Meghan Markle: donna di carattere e controcorrente

Meghan Markle, stupisce sempre tutti. La sua personalità è vulcanica, controcorrente, fuori dagli schemi e dalla routine. Oggi, la bella Meghan, compie 39 anni. Un traguardo molto importante, giunto quasi alla soglia dei 40 anni. Nonostante, le critiche ricevute in passato; ha sempre saputo compiere importanti scelte individuali, dimostrando una forte personalità e carattere. Il suo look acqua e sapone e naturale, ha fin da subito conquistato tutti ( è stata la prima a proporlo a corte). Mantiene la propria forma fisica attraverso sessioni di yoga e al Botox preferisce lo skincare green. Una donna che va contro le mode, ma le detta lei stessa. Proprio come fanno i veri leader.

Buon Compleanno Meghan Markle: oggi la Duchessa ribelle compie 39 anni

Meghan, si sa, sia una donna dotata di un forte carisma, e che non ami particolarmente le regole imposte e prefissate. Meghan Markle, moglie del Principe Harry d’Inghilterra, è sicuramente uno dei personaggi più controversi e nel mirino dei media degli ultimi due anni. Un passato da attrice, arrivata al successo grazie alla serie tv Suits, che ha rivoluzionato pian piano la famiglia reale. Meghan è la prima principessa di origini afro-americane, è divorziata e ha convinto Harry a lasciare titoli e obblighi nobiliari per volare oltreoceano. Infatti, i Duchi di Sussex hanno lasciato la famiglia reale d’Inghilterra per spostarsi prima in Canada ed infine a Los Angeles. La bella Duchessa è molto attiva anche nel sociale. Ricordando,per certi versi, Lady Diana.

La Duchessa di Sussex, animo controcorrente

Un’immagine “Made in California”, fresca, solare e dal sorriso contagioso. Questa è Meghan Markle. Un vero e proprio uragano all’interno della famiglia reale inglese, capace di recare nei rigidi ambienti di corte; hair-styling disinvolti e causal. Dopo il parto, ha mostrato con disinvoltura e senza problemi il suo fisico ammorbidito e mutato (come è normale che sia) dalla gravidanza, facendosi fotografare indipendentemente dal fatto che non fosse in perfetta forma. Un messaggio molto importante per tutto l’universo femminile. Nonostante il suo carattere umano e molto vicino alla gente comune, Meghan è stata spesso soggetta a critiche di varia natura: arrivista, ipocrita, vanitosa e diva viziatissima.

Tantissime le polemiche e gli attacchi: Meghan Markle decide di trasferirsi con il figlio e il marito Harry a Los Angeles. Lontani dai mass media inglesi

Tantissime le polemiche, alimentate anche dalla sua perenne lotta contro i mass media. Motivo per il quale, ha deciso insieme al marito Harry di trasferirsi a Los Angeles, lontano dai media inglesi. Sembrerebbe proprio che i continui attacchi di quest’ultimi abbiano spinto definitivamente i Duchi di Sussex a lasciare la famiglia reale, per tutelare in primis il figlio dall’ossessionante vortice dei mass media.