Arriva la nuova campagna di Versace per la collezione di costumi girata sulle spiagge Liguri. E’ un trionfo di una vera Estate Italiana. Infatti lo spot è atto alla pubblicizzazione della collezione di Donatella Versace misto alla promozione turistica del nostro bel paese. Il brand lancia la nuova linea di costumi, ma attenti ai dettagli. sono davvero cool.

Versace – La Vacanza

È passato un po ‘di tempo da quando nessuno di noi ha potuto godersi una vacanza a causa della pandemia COVID-19 e delle limitazioni di viaggio, ma con Versace, ci stiamo dirigendo direttamente in spiaggia con la nuova campagna La Vacanza. Girata in Liguria su uno sfondo di acque cristalline e cieli azzurri, la campagna cattura l’estetica audace e colorata di Versace e ci fa sognare un’affascinante vacanza al mare. Con tutto, dai costumi da bagno alle camicie di seta, agli elementi essenziali per la spiaggia come le borse da viaggio e i teli da piscina, la collezione è perfetta per coloro che cercano di aggiungere un pezzo importante ai loro elementi essenziali del resort. Ovviamente, il caratteristico motivo Greca di Versace è sempre presente in tutta la collezione.

«Con questo servizio ho voluto creare qualcosa di divertente che catturasse lo spirito di una vacanza. A tutti noi manca il viaggio. Ci manca l’emozione di essere un posto diverso, di incontrare amici e condividere esperienze. Queste immagini parlano di godersi la vita e sentirsi liberi, racchiudono quella sensazione estiva di infinite possibilità», ha detto Donatella Versace a proposito della collezione La Vacanza.

La nuova collezione estiva

Oltre ai costumi da bagno ci sono altri particolari che saltano all’occhio: la presenza di tanti accessori per il mare. Versace, come altri high fashion brand, si stanno sempre di più concentrando allo sviluppo di gioielli e oggetti di uso comune ma.. firmati! Ecco quindi che sul sito di Versace, per la collezione La Vacanza appaiono teli mare, borse da spiaggia, occhiali da sole, collane e orecchini per lui e per lei. Anche i bicchieri, per degustare una limonata fresca in una calda giornata d’estate, tempestati dal logo di Donatella. Anche se l’accessorio must-have per quest’estate sarà il foulard di seta di Versace. Solo per chi è davvero cool, il foulard si può indossare sul capo allacciandolo sotto il mento, collegando il look con un grande occhiale nero: super fashion.