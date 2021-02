Vacanze extra lusso. L’Honduras è una delle mete preferite anche dalle celebrità più importanti dello showbiz. Lo scenario paradisiaco del reality l’Isola dei Famosi è uno splendido arcipelago selvaggio. La splendida location scelta dal famoso reality show condotto da Alessia Marcuzzi è l’Honduras, nel Mar dei Caraibi, più precisamente nelle selvagge isole Cochinos. Durante l’anno la popolazione non supera il centinaio di persone, ma quando viene invasa dai Vip nostrani la popolazione raddoppia. Le Cayos Cochinos, in particolare, sono un gruppo insulare composto da due isole e quattordici isolotti corallini situati a circa 30 km a nord-est di La Ceiba sulla costa settentrionale dell’Honduras, la superficie totale ammonta a circa 2 km². Dal punto di vista amministrativo rientrano nel dipartimento di Islas de la Bahía e fanno parte della municipalità di Roatán.

Vacanze extra lusso: l’Honduras tra gli scenari più suggestivi del mondo

Siamo nel paradiso dell’ Honduras, nel Mar dei Caraibi, più precisamente nelle selvagge isole Cochinos, ormai note ai più per il reality show L’Isola dei Famosi. Cayos Cochinos, conosciuto anche come Hog Cays, è un piccolo arcipelago situato a Nord-Est di La Ceiba. Comprende 11 isolotti e due isole: Cayo Cochino Mayor e Cayo Cochino Menor. Sono le isole dei garifuna (indigeni), popolo dedito soprattutto alla pesca. Divenute riserva biologica per proteggere una delle porzioni di barriera corallina più rara dei Caraibi (assieme a quella del Belize), appartengono amministrativamente al gruppo Isla de la Bahia, con capoluoguo Roatan, famoso anche per essere il paradiso degli amanti dei sub. Un arcipelago da sogno per trascorrere una vacanza all’insegna del relax, dello snorkeling e dell’abbronzatura assicurata.

Come arrivare in questo magico paradiso dall’Italia?

Dall’Italia non esistono ancora voli con scalo a La Ceiba, ma dal nostro Paese si può atterrare a Tegucigalpa, la capitale, con tariffe abbordabili. Per raggiungere La Ceiba dalla Capitale si può prendere un volo interno. Mentre per raggiungere l’arcipelago, il mezzo migliore è l’autobus da La Ceiba fino al villaggio di Nuova Armenia dove partono i traghetti per le isole. Il Plantation Beach Resort, a Cochino Mayor, è lo storico resort extra lusso che offre diving, snorkeling ed escursioni in kayak attorno alle isole limitrofe.

Vacanze extra lusso: quanto costa una sistemazione in Honduras?

Honduras, è risaputo, sia uno dei paradisi terrestri più belli e suggestivi esistenti sul Pianeta. Chi cerca una formula più economica può trovare una sistemazione a Chachauate presso il villaggio dei garifuna dove è possibile dormire e mangiare con 100 lempira, l’equivalente di 3,6 euro. Diverse compagnie offrono pacchetti di immersioni che includono pernottamenti. Per l’alloggio, Plantation Beach (il più grande dei pochi alberghi presenti a Cayos Cochinos) il costo è di 70 euro a notte con la possibilità di fare diving, snorkeling e visite guidate. Se desiderate una soluzione più economica potete scegliere l’Infinity Bay. Buona vacanza!