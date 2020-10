Alessia Marcuzzi e il Coronavirus: “Sono leggermente positiva”

Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus? Per adesso ci è dato sapere solo che la conduttrice de “Le Iene Show” non si è recata in studio per condurre l’appuntamento attesissimo del martedì in diretta. Programma seguitissimo da milioni di italiani. Il perché e le conseguenti ragioni della sua importante assenza le ha spiegate lei stessa poco dopo in collegamento streaming, durante la serata: “Sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid-19, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”.

Alessia Marcuzzi in diretta a “Le Iene Show” spiega le ragioni della sua assenza in studio

La bella e talentuosa conduttrice ha dichiarato durante la diretta a “Le Iene Show”: “Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”. Ragion per cui Alessia Marcuzzi ora è in isolamento. “Dovrò fare tutti gli accertamenti: appena avrò notizie vi farò sapere tutto!”. Dal canto suo, il presentatore de “Le Iene Show” Nicola Savino, ha confermato lui stesso all’inizio della diretta: “Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso. Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo”.

La Gialappa’s Band diverte il pubblico

Ovviamente non poteva di certo mancare il commento ironico della tanto e amata Gialappa’s Band, che diverte e intrattiene da anni il pubblico con le sue gag e commenti tra i più esilaranti di sempre. Questa volta, per attenuare la questione e donare allo studio de “Le Iene Show” un’atmosfera più leggere dotata di quel tocco di positività, la crew più bizzarra della televisione italiana ha scherzato sulla nota conduttrice Alessia Marcuzzi affermando: “Prima di sapere l’esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva!”.