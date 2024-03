Kurashiki: una piccola Venezia giapponese

Nascosta tra le pittoresche colline della regione di Okayama, Kurashiki è una gemma che riflette l’armonia tra storia, cultura e bellezza paesaggistica. Conosciuta affettuosamente come “la Venezia giapponese” questa città incanta i visitatori con i suoi canali serpeggianti, i ponti ornamentali e gli edifici tradizionali ben conservati.

Kurashiki ha una storia ricca e affascinante che risale al periodo Edo (1603-1868). In quel tempo, la città prosperava come importante centro mercantile grazie ai suoi canali navigabili, che consentivano il trasporto agevole di merci come riso, seta e olio. I magazzini storici lungo i canali, noti come “kura” testimoniano ancora oggi l’importanza economica della città in passato.

Oltre alla sua eredità commerciale, Kurashiki è rinomata per il suo quartiere Bikan, un distretto storico splendidamente conservato. Qui, gli edifici tradizionali con le pareti bianche e le tegole nere creano un’atmosfera pittoresca che richiama l’epoca dei samurai e dei mercanti. Tra le attrazioni principali del quartiere si annovera il Museo Ohara, che espone una pregevole collezione di opere d’arte occidentale, tra cui dipinti di Monet e Picasso.

Ciò che rende Kurashiki veramente unica è la sua rete di canali navigabili, che si snodano attraverso il centro storico della città. A bordo di barche tradizionali chiamate “kura-bune”, i visitatori possono godere di un giro pittoresco lungo i canali, ammirando le antiche strutture e i paesaggi tranquilli che evocano l’atmosfera di Venezia.

I ponti che attraversano i canali sono decorati con lanterne e piante in vaso, aggiungendo un tocco di fascino e romanticismo al paesaggio. Durante la primavera e l’autunno, quando i ciliegi e i salici si tingono di rosa e giallo, i canali di Kurashiki diventano un luogo ancora più incantevole, meta di visitatori di tutto il Mondo.

Kurashiki non delude neanche gli amanti del cibo e dello shopping, il quartiere Bikan è disseminato di caffè e ristoranti accoglienti dove i visitatori possono gustare specialità locali come il “kibi-dango” (dolce tradizionale a base di riso) e il “sasa-kamaboko” (pasta di pesce cotta su foglie di bambù).

Inoltre, il quartiere ospita una varietà di negozi d’artigianato e botteghe d’arte, dove è possibile acquistare souvenir unici e prodotti tradizionali come kimono, ceramiche e oggetti in legno intagliato.

Kurashiki, con la sua combinazione di storia affascinante, paesaggi pittoreschi e atmosfera tranquilla, continua a conquistare i cuori dei visitatori di tutto il mondo. Attraverso i suoi canali serpeggianti e i suoi tesori culturali, questa “Venezia giapponese” offre un’esperienza indimenticabile che rimarrà impressa nella memoria di chiunque abbia la fortuna di visitarla.