Perché Capri è da sempre una destinazione turistica da sogno

Gli italiani hanno bisogno di una ventata di aria fresca, dopo uno stop troppo prolungato causato dalla pandemia covid 19 che ha rallentato soprattutto il settore del turismo come quello degli eventi e per quest’anno possono farlo programmando le loro vacanze estive a Capri.

Oggi più che mai è necessario un cambiamento radicale in grado di accogliere con entusiasmo, le nuove sfide per l’estate 2022.

I piccoli imprenditori sono pronti a risalire l’ardua scalata per raggiungere la vetta e già i primi segnali di ripresa si intravedono. Sull’isola, insieme agli organizzatori di eventi, lavorano giorno e notte pianificando gradualmente le loro attività nel settore turistico.

Il loro spirito è contraddistinto anche per quest’estate da ottimismo e fiducia e credono che seppur ci vorrà del tempo, l’impegno di squadra produrrà buoni frutti.

Anche per quest’estate tra le destinazioni turistiche più gettonate c’è Capri

Tra le mete turistiche più desiderate da sempre oltre alle zone paradisiache quali:

Sicilia, Sardegna e le isole tropicali si profila nella scaletta delle preferite per il 2022

Capri, che si aggiudica il podio come destinazione turistica da sogno.

Una fuga di amore dalla lontana routine quotidiana, scandita da notizie di un palinsesto ormai stagnante.

L’Isola felice di Capri in questi giorni è già stata approdata dai primi turisti italiani ma anche stranieri attratti dal sole e dal clima quasi primaverile che preannuncia l’arrivo della bella stagione.

Le strutture alberghiere sono pronte a coccolare i vacanzieri che a poco a poco stanno già popolando i principali punti di ristoro dell’Arcipelago Campano.

Tutto è in fermento per i nuovi preparativi dei locali, bar e ristoranti che accoglieranno

i turisti provenienti da tutto il mondo.

Sono sempre di più i luoghi caratteristici, presi d’assalto per concedersi delle lunghe

e meritate pause relax. Sulle spiagge tutti sono alla ricerca della prima tintarella e di godersi un bel bagno nel mare azzurro; magari deliziati dal gusto fresco, dolce e salato dei primi aperitivi.

Un piccolo strappo alla regola per inaugurare con il sorriso gli happy hours che fino a ieri sembravano solo un nostalgico ricordo.

Vacanze a Capri: le previsioni per il programma estivo 2022

Sicuramente poi non mancheranno nel programma estivo le proposte per i primi eventi canori che si terranno sotto le stelle della bella Isola di Capri in palcoscenici danzanti del Golfo di Napoli dove l’italianità anche questa volta gioca in casa e fa da padrona. Ricordando a questo proposito, “Il Canto delle Sirene” , festival internazionale di Capri che ha avuto luogo dal 10 al 21 Settembre 2021 sull’isola.

La Kermesse di teatro, musica ed arti visive ha ospitato i più importanti personaggi dello spettacolo italiani come:

Stefania Sandrelli, Marisa Laurito, Sandro Di Palma, La Nuova Compagnia di Canto Popolare, Eugenio Bennato, Geppy Gleijeses, Mario Maglione, Fiorenza Calolero, Emilio Solfrizzi e tanti altri. L’isola da sempre è la meta turistica ambita dai più importanti personaggi dello spettacolo di tutti i tempi, vip e fashion influencer .

A questo proposito, la regina delle influencer Chiara Ferragni è stata fotografata nell’estate 2021 sull’Isola a forma di cuore con Fedez, in scatti bollenti sotto il sole di Capri. E’ stata proprio lei a postare tantissime foto su Instagram di questa meta turistica da sogno, consigliando ai suoi followers di trascorrere qui le loro vacanze, definendo Capri la sua Italia per l’estate.

Quest’Isola oggi è la meta irrinunciabile per l’estate 2022, scelta dalle celebrities e da tutti quegli italiani che desiderano ancora sognare ad occhi aperti, deliziati dalla bellezza e dal fascino di un paradiso naturale che ogni anno continua a sorprendere per i suoi colori e profumi.



D&G sceglie Capri per Light Blue

A proposito di profumi, Capri è da sempre la destinazione più amata da Dolce&Gabbana che scelgono le bellezze naturalistiche dell’Isola per il set dei loro spot pubblicitari.

La caratterizzano i suoi paesaggi meravigliosi dove l’Uomo ritrova il contatto embrionale con il regno di Madre Natura. Qui gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, esaltano la bellezza dei luoghi realizzando il loro profumo esclusivo: Light Blue, quintessenza della gioia di vivere.

Un sogno d’amore che si celebra tra sensualità e romanticismo, grazie all’intreccio

di un amore&psiche contemporaneo che richiama i fasti del Canova.

Nello spot, Bianca Balti con leggiadra bellezza si sposa nello sguardo magnetico di David Gandy dal fisico statuario. Un David di Michelangelo che si tuffa nelle acque azzurre della bellissima isola di Capri.

Questa location rappresenta secondo D&G, il cuore dell’Italia come del resto i tanti borghi del meridione prescelti da tanti artisti e stilisti per gli spettacoli folcloristici

sfilate di alta moda per eventi esclusivi come il super matrimonio da fiaba tra: Giovanna Battaglia, ex modella di Dolce e Gabbana ed il miliardario svedese Oscar Engelbert e raduni di auto di lusso come la Ferrari.

Le attrazioni più glamour e dove prenotare un hotel

per le vostre vacanze a Capri

Come anticipato nello spot di Dolce&Gabbana, i Faraglioni sono gli scogli rocciosi che rimandano a prima vista alla bellezza inconfondibile di Capri. Il più alto misura 109 metri mentre quello più basso è attraversabile in barca. Dopo una bella colazione di prima mattina dalla terrazza a strapiombo sul mare di uno dei tanti hotel extra lusso dell’Isola , una bella gita in barca è l’ideale per godersi la brezza marina, sotto i raggi del sole di Capri.

Le strutture alberghiere sono prenotabili anche dal sito internet di Booking che propone sempre offerte dedicate ad ogni stagione.

Proseguiamo quindi la nostra visita alla scoperta della Grotta Azzurra, una cavità buia dove la luce filtra a malapena da un’apertura tra le grandi pareti rocciose e viene ricordata da sempre per le sue acque blu elettrico da cui si possono ammirare miriadi di pesciolini argentei che nuotano nel loro habitat naturale.

Vacanze a Capri, il fiore all’occhiello dell’ospitalità è il Grand Hotel Quisisana

Da sempre il Grand Hotel Quisisana a cinque stelle, è la destinazione extralusso privilegiata dalle celebrities di tutto il mondo, situato a pochi passi dalla Piazzetta di Capri, via Caramelle e via Vittorio Emanuele, locations famose per Shopping caprese.

Le grandi star del cinema di Hollywood quali: Rita Hayworth, Ingrid Bergman, Kirk Douglas, Dustin Hoffman, fino a Tom Cruise e Jennifer Lopez hanno trascorso le loro vacanze

al Quisisana in camere Superior e Deluxe.

Il red carpet di questo Hotel extralusso è stato solcato anche dalle più grandi personalità di tutti i tempi come il presidente degli Stati Uniti di America Gerald Ford e Ted Kennedy.

Quanto al panorama letterario le lussuose stanze hanno ospitato Oscar Wilde ed Ernest Hemingway mentre dal mondo della musica ricordiamo i grandi artisti, special guests quali:

Sting e Duran Duran.

Dal mare alle vie dello Shopping, Capri è un isola tutta da esplorare

Dal mare azzurro alla Piazzetta di Capri che in passato ospitava l’antico mercato locale ed oggi diviene il centro nevralgico della vita prendendo il nome di “salotto del mondo”, rimarrete estasiati dalla fantastica offerta turistica che quest’isola regala ogni anno a tanti visitatori proponendo sempre nuove iniziative. Qui è bello rilassarsi tra le vie dello shopping e nelle botteghe artigiane possiamo trovare i sandali tipici di Capri, gli zoccoli capresi.

Gli zoccoli capresi: le scarpe più glamour dell’isola

Gli zoccoli capresi sono realizzati in legno ed hanno segnato un vero e proprio stile nel panorama delle calzature glamour.

I tacchi medio alti fanno spazio ad un ampia zeppa che è stata top trend dell’estate 2020 .

Foderati delle più belle tomaie in pelle o tessuti di varie cromie sono impreziositi da gemme e decorazioni ricercatissime.

Anticamente questi zoccoli venivano indossati dai pescatori e nel cinema divennero anche oggetto di un simpatico film di Paolo Villaggio dal titolo: “il secondo tragico Fantozzi”.

Oggi gli zoccoli capresi sono diventati un vero e proprio cult per un outfit tutto da esibire in estate con comodi vestitini e leggins o shorts e camicette da annodare in vita, sempre alla moda.

Menù di Capri: piatti tipici della tradizione culinaria

Le nostre vacanze a Capri si concludono con le degustazioni dei piatti tipici di Capri.

Come primi piatti la tradizione consiglia i Ravioli capresi, la sottile pasta sfoglia accoglie il fantastico ripieno di formaggio.

Per la realizzazione di questo piatto prelibato viene usata principalmente la caciotta e la maggiorana che ne esalterà il gusto quando saranno serviti caldi a tavola, accompagnati dal sugo di pomodoro e basilico.

Se invece volete assaggiare gli spaghetti tipici del Golfo di Napoli, non potete rinunciare all’assaggio degli Scialatielli alla Nerano che vi conquisteranno le papille gustative perché preparati dalle sapienti mani delle cuoche locali con: farina, formaggio e basilico fresco. Il piatto sarà presentato con sugo di zucchine e guarnizione di formaggio.

Pietanze a base di pesce:

A seguire consigliamo, per gli amanti del pesce, i totani con patate, un incontro di sapori, raffinato incontro tra i sapori della terra e del mare assolutamente da provare.

Oppure, il menù tradizionale propone, il Pesce all’acqua pazza dal sapore inconfondibile perché servito su un letto di pomodorini profumati all’aglio.

Per la realizzazione di questo piatto possono essere usati anche: saraghi, dentici, totani e pezzogne.

I contorni della tradizione:

Tra i contorni, come non ricordare l’Insalata caprese, il piatto fresco dell’estate tipico di Capri. Realizzata con mozzarella fiordilatte, pomodoro, basilico ed olio, semplice e buona.

I dolci tipici di Capri:

Per concludere in bellezza il nostro viaggio di mille sapori, assaggiamo la Torta caprese.

Tipicità culinaria dell’Isola guarnita con cioccolato e le mandorle

che deliziano irresistibilmente il palato anche dei più golosi,

perfetta se accompagnata da un fresco bicchiere di limoncello.

Vacanze a Capri, come raggiungere l’isola

Per le vostre vacanze a Capri, raggiungere l’Isola di Capri sarà sicuramente facile grazie alla road map messa a disposizione da Luxgallery. Come mezzi di trasporto si possono scegliere traghetti con partenza da Napoli e Sorrento che nel periodo estivo eseguono partenze dai porti di: Positano, Amalfi, Sorrento ed Ischia. Purtroppo sull’isola non è permesso usare né l’auto né la moto tranne che per i residenti.

Un altro metodo per arrivare sull’Isola consiste nel prendere il volo dall’aeroporto di Fiumicino o Ciampino ma si può anche decidere di acquistare i biglietti per il treno Freccia Rossa ed Intercity con tratta Roma-Napoli.

Sempre a Roma è disponibile la Leonardo Express con partenza da Fiumicino mentre altre corse sono disponibili con gli interregionali visitando il sito https://www.trenitalia.com consigliabili per le brevi tratte con destinazione Napoli.

Da Napoli è possibile prendere l’aliscafo che attracca su due porti: Molo Beverello e Calata Porta di Massa. Qui i biglietti potranno essere acquistati su TraghettiLines.