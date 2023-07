Vacanza per famiglie in Riviera Romagnola: consigli e soluzioni

Assorbito il contraccolpo dei danni provocati dal maltempo dello scorso mese, la Riviera Romagnola si appresta ad accogliere i tanti turisti in arrivo con l’alta stagione. Pur avendo legato la propria fama alla ‘movida’ notturna, il litorale romagnolo rappresenta una meta in grado di attrarre anche il turismo familiare: chi non vuole rinunciare ad una settimana (o più) di relax in riva all’Adriatico con bambini piccoli al seguito ha a disposizione un ampio ventaglio di opzioni.

Il consiglio è quello di soggiornare in zone tranquille, con una maggiore vocazione ‘baby-friendly’; da questo punto di vista, Cesenatico può essere una valida scelta, tanto per la posizione ‘strategica’ quanto per l’elevato numero di strutture ricettive presenti in città. Per trovare un hotel a Cesenatico per famiglie è possibile consultare il portale specializzato Cesenaticobellavita.it, così da individuare con facilità la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Ma come scegliere la struttura ‘giusta’ per organizzare al meglio una vacanza in famiglia sulla Rivie? Vediamo di seguito quali sono i fattori da prendere in considerazione.

Le caratteristiche ideali di una struttura per famiglie

In generale, un hotel o un albergo per famiglie con bambini deve poter offrire alcuni servizi essenziali ed avere caratteristiche tali da rendere il soggiorno il più rilassante, confortevole e sicuro possibile.

Le strutture maggiormente adatte sono quelle che hanno un litorale (attrezzato) ad uso esclusivo, oppure un accesso diretto al mare; ciò rende più semplice spostarsi con bimbi al seguito, specie se particolarmente piccoli. Le opzioni troppo lontane dal mare o dal centro abitato – che costringono a frequenti spostamenti in auto – sono invece sconsigliate. Altro aspetto da valutare è la presenza di un servizio di ristorazione del quale usufruire direttamente in struttura, non solo per la colazione o il tipo di pensione ma anche, ad esempio, per scaldare il latte o i pasti dei bambini. La presenza di aree gioco, servizi di nursery e animazione rappresentano un ulteriore punto a favore.

Le località della Riviera adatte alle famiglie

La Riviera Romagnola deve molta della sua fama a località ‘mondane’ come Rimini e Riccione, dove il turismo balneare va a braccetto con la movida notturna; al contempo, non mancano alternative adatte a chi vuole organizzare vacanze in famiglia all’insegna del relax. Vediamo quali sono: