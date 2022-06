Vacanza a Firenze: dove dormire e cosa fare

Città d’arte per eccellenza, Firenze è una meta romantica e al tempo stesso ricca di suggestioni: il luogo ideale per trascorrere una vacanza culturale in coppia ma anche in famiglia o con gli amici.

Le cose da vedere nel capoluogo toscano sono moltissime: ce n’è per tutti i gusti dunque non si rischia certo di annoiarsi e anzi, conviene sempre organizzarsi al meglio in modo da non perdere le attrazioni più importanti della città. Prima di tutto però conviene trovare l’hotel perfetto, che offra ambienti curati ed accoglienti, si trovi nella giusta posizione. Vediamo allora alcuni consigli utili su dove dormire e cosa fare a Firenze per una vacanza indimenticabile.

Dove dormire a Firenze: l’hotel Continentale

Per quanto riguarda gli hotel 4 stelle Firenze ha moltissime opzioni da offrire ai turisti, ma per non rischiare di sbagliare e andare a colpo sicuro conviene scegliere una struttura che sia consigliata dagli stessi visitatori. Tra quelle che vantano oggi le migliori recensioni troviamo l’Hotel Continentale, di Lungarno Collection. In moltissimi lo raccomandano, dunque siamo andati a vedere quali sono le sue caratteristiche e cosa ha effettivamente da offrire in più rispetto alle altre strutture.

Questo hotel si trova innanzitutto in una posizione fantastica, in pieno centro a Firenze, con vista sull’Arno e sul Ponte Vecchio. È dunque il luogo ideale in cui pernottare, perché consente di raggiungere le principali attrazioni della città senza dover utilizzare l’auto per spostarsi e godere di un panorama unico in ogni momento della giornata. Gli ambienti dell’hotel sono curati nei minimi dettagli e si ispirano, negli arredi, agli anni ‘50: in questa struttura si respira dunque l’atmosfera romantica tipica di Firenze, senza rinunciare per questo ad ogni genere di comodità.

Inoltre, questo hotel dispone di uno spazio ulteriore che ne arricchisce l’offerta, ovvero La Terrazza, Rooftop Bar a Firenze: aperta, per ovvi motivi, solo durante la bella stagione, si trova all’ultimo piano dell’hotel, in cima alla suggestiva Torre medioevale dei Consorti, e permette non solo di godere di un panorama ancora più mozzafiato (vista la sua posizione sopraelevata, si possono ammirare anche i monumenti meno vicini all’hotel, come la Cupola del Brunelleschi o il Campanile di Giotto), ma anche di assaporare un cocktail durante l’ora dell’aperitivo, magari al calare del sole, così da potersi deliziare con l’ulteriore spettacolo del sole che tramonta sull’Arno.

Il Continentale di Lungarno Collection è senza dubbio l’hotel 4 stelle più consigliato per una vacanza di coppia indimenticabile e vale sicuramente la pena prenderlo in considerazione.

Cosa fare e cosa vedere a Firenze

Firenze è una città d’arte tutta da scoprire, ricca di monumenti ed attrazioni. Per riuscire a visitarla nella sua interezza sono necessari diversi giorni, dunque conviene sempre organizzarsi in modo tale da evitare inutili perdite di tempo e poter ammirare più meraviglie possibili.

Per quanto riguarda le chiese e gli edifici, imperdibili sono sicuramente la Cattedrale di Santa Maria del Fiore con la cupola del Brunelleschi, la Basilica di Santa Croce, il Ponte Vecchio, il Battistero di San Giovanni, Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio.

Vale però la pena visitare anche qualche museo, perché a Firenze ce ne sono di famosissimi come la Galleria degli Uffizi, il Museo del Bargello e la Galleria dell’Accademia. A tal proposito, è sempre meglio informarsi in anticipo per capire se sia possibile prenotare e saltare le code, che soprattutto nel periodo primaverile-estivo sono piuttosto lunghe.

Firenze è però una città che merita di essere scoperta attraverso una bella passeggiata, poiché ad ogni angolo si trova qualche suggestione romantica. È per tale ragione che è consigliabile soggiornare in un hotel 4 stelle in centro a Firenze, come il Continentale di Lungarno Collection: per sentirsi circondati dalle sue bellezze.