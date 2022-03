Uova di Pasqua chef stellati. Come ogni anno, la Pasqua giunge all’improvviso, senza che neanche ce ne rendiamo conto. Dopo il Natale è una delle feste più amate dai bambini, tra cioccolato e sorprese. Ma la festività religiosa è anche amata dai più grandi; un giorno per stare riuniti con la famiglia e festeggiare. E per chi ama il cioccolato, l’alta cucina e le grandi firme, c’è un’ottima notizia per lui. Infatti, come ogni anno, anche gli chef stellati si cimentano in preparazione di uova di cioccolato e colombe. Vediamo quali sono le proposte per questa Pasqua 2022.

Uova di Pasqua e colombe stellate

Dunque ogni anno, ci sono alcuni chef stellati che si cimentano in uova di cioccolato e colombe pasquali. Così come fanno per Natale, sfornando dalle loro cucine stellate pandori e panettoni.

L’alta cucina sta prendendo sempre più piede in Italia ed è sempre più apprezzata, basti pensare al successo anche televisivo che stanno conquistando parecchi chef quali Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Alessandro Borghese e via dicendo.

Un successo che va oltre a quello lavorativo, gli chef stellati sono volti ormai amati e stimati anche da chi non si intende tanto di cucina. Forse è anche per questo che un uovo di pasqua o una colomba preparo e firmato da nomi tanto noti, sono così apprezzati. Vediamo qualche idea originale di colombe e uova di Pasqua di chef stellati da poter regalare in questa Pasqua 2022 ad una persona casa.

Le colombe di chef Canavacciuolo, quest’anno anche la versione vegana

Ad essere sempre in prima linea con la preparazione dei dolci pasquali è Antonino Cannavacciuolo. Lo chef quest’anno sul suo sito ha proposto fino a sette tipologie diverse di colombe. Oltre alla versione classica si possono acquistare anche la versione esotica, quella al cioccolato e arancia, versione al limoncello, alla gianduia, oppure la colomba mela e cioccolato bianco in ricordo della sua infanzia. La novità di quest’anno sta anche nella colomba vegana, pensata ed ideata in onore della moglie con cui gestire il ristorante stellato a Villa Crespi. Prezzo 29 euro.

Uovo di Pasqua Carlo Cracco e Swarovski

Quest’anno collaborazione esplosiva tra due nomi importantissimi: Carlo Cracco e Swarovski. La qualità di un uovo al cioccolato fondente o al latte, combinata ad una sorpresa firmata Swarovski all’interno. L’edizione è limitata, quindi per chi ama l’eleganza, è bene che corra per assicurarsi questo questo preziosissimo uovo pasquale.

Colomba pasquale di Cracco