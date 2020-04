Champagne e pranzo di Pasqua, i migliori abbinamenti

Pranzo pasquale in solitaria o in famiglia? Ecco alcune idee

Sta arrivando ufficialmente la settimana di Pasqua, è tempo dunque di trovare i giusti vini e champagne per rendere questa ricorrenza davvero appropriata, partendo dalla tavola. Che si tratti del brunch di un single o una universitaria rimasti lontani per la quarantena o della classica abbuffata della famiglia non temere: persino la gelatina di menta ha un abbinamento vinoso! Nessun piatto, sia povero e semplice che ricco ed elaborato avrà il suo complice con bollicine perfetto.

Dai prosciutti a spirale acchittati nel vassoio dell’antipasto, fino all’anatra all’arancia e tutto il resto, la dolcezza è la difficoltà perenne quando si abbinano i vini con i tradizionali menu pasquali. Con gli antipasti, l’acido e il fruttato nel vino diventano i fattori chiave per una buona riuscita. Un Pinot Bianco come il Maison Trimbach di Millèsima è l’esempio perfetto per un accompagnamento degno del miglior preludio al piatto forte.

Prima di approfondire i dettagli del menu, poniti questa domanda critica: quanta alcol è appropriato per la tua celebrazione di Pasqua? Il contenuto alcolico viene spesso ignorato inconsapevolmente quando si tratta di abbinamenti tra cibo e vino. Di seguito, una guida alle bottiglie di Champagne ideali, a diverse gradazioni alcoliche, per i menu tradizionali e ogni tipo di pietanza di Pasqua quest’anno.

Come abbinare il piatto forte: tutte le opzioni di accompagnamento all’agnello

Animale intero, coscia o costolette di agnello e i suoi accompagnamenti classici come le patate arrosto, spesso speziati richiedono un vino che è sfumato e ha toni terrosi sufficienti per mescolarsi con la carne saporita ma delicata dell’animale. Morbidi rossi di medio corpo e bianchi creano combinazioni fantastiche.

I rossi del Sud Italia – come il Versace Nero d’Avola 2016 Feudi del Pisciotto o il Taurasi Radici Mastroberardino 1998 invecchiato – e i Merlot di Bordeaux Rosè Chevalieur 2014, sono abbinamenti naturali per tagli di agnello arrostiti, grazie a tannini medi che non sopraffanno la carne e i suoi lati tradizionali. Per uno stile più leggero, i rossi piemontesi come il Barbera d’Alba 2013 Antinori – Prunotto funzionano magnificamente poiché combinano acido rinfrescante con tannini delicati e un pizzico di funk terroso.

Nell’accampamento bianco, i vini corposi con sapori ricchi e ricchi di noci completano i co-protagonisti del piatto forte come le patate arrosto al rosmarino o i restanti companatici. Viogniers Saint Fleur 2018 di Triennes profumati di fiori provenienti dalla valle del Rodano o dalla Rioja bianca sono opzioni eccellenti. Anche gli champagne rosè a contatto con il palato e il gusto del contorno sono un’ottima opzione poiché contribuiscono con tannini simili ai vini rossi, ma con i sapori fruttati dei bianchi.

Se hai deciso di rinunciare alle tradizioni pasquali in favore di Netflix e pop corn, o sei semplicemente svuotato dalla lettura dei consigli di abbinamento pasquale ovunque, non temere. Compra una bottiglia di spumante – Champagne, Cava o Prosecco – e sei coperto. Del resto le tradizioni ognuno le commemora a modo proprio, l’importante è scegliere il giusto alleato con le bollicine.