La rinomata distilleria dominicana Brugal ha presentato al mondo l’Andrés Brugal Edition 02, un rum ultra-premium dal prezzo di 3.000 dollari a bottiglia. Questa edizione limitata a sole 416 bottiglie rappresenta un tributo all’eredità del fondatore Andrés Brugal Montaner e celebra lo spirito di esplorazione che ha caratterizzato la storia del marchio, con un focus particolare sul legame storico con gli Stati Uniti.

Un omaggio alla tradizione e all’innovazione

L’Andrés Brugal Edition 02 è stato meticolosamente creato dalla Maestra Ronera di quinta generazione, Jassil Villanueva Quintana. Questo rum eccezionale è il risultato dell’assemblaggio di quattro rari barili di rovere americano, selezionati per la loro capacità unica di arricchire il distillato con strati di complessità. Ogni barile contribuisce con il proprio carattere distintivo, infondendo al liquido calde note legnose, vivaci accenti agrumati e le delicate spezie che definiscono lo stile caratteristico di Brugal.

Il processo di invecchiamento in questi barili selezionati conferisce al rum un colore ambrato dorato e un profilo aromatico complesso. Al naso, emergono note di zucchero di canna, baccelli di vaniglia fresca, noci pecan tostate e cocco, bilanciati da sentori di agrumi e frutta tropicale, con sottili sfumature di legno stagionato. Al palato, si percepiscono strati di ricchezza legnosa, fondente alla vaniglia cremosa, spezie da forno e banana caramellata, culminando in un finale lungo e asciutto con vellutate note di vaniglia e spezie.

Un design che racconta una storia

L’Andrés Brugal Edition 02 è presentato in un astuccio su misura ispirato ai viaggi, un design radicato nell’eredità di esplorazione di Brugal. L’astuccio, adornato con una moneta rossa e una mappa delle Americhe, evoca i viaggi di Don Andrés e delle generazioni di Maestros Roneros. All’interno, un decanter di cristallo soffiato a mano e due bicchieri esclusivi invitano collezionisti e intenditori a gustare momenti di connessione con i propri cari.

Un legame storico con gli Stati Uniti

L’Edition 02 rende omaggio al viaggio globale dei Maestros Roneros di Brugal. Lo fa con un focus speciale sul ruolo strumentale degli Stati Uniti nell’internazionalizzazione del rum dell’azienda. Dopo l’abrogazione del Proibizionismo, Brugal si distinse come pioniere nell’introdurre agli americani la raffinatezza del rum premium. Ottenne anche riconoscimenti che includevano una nota di elogio scritta a mano dal Presidente Franklin D. Roosevelt nel 1934 e una copertura prominente in pubblicazioni prestigiose come il New York Times e il Washington Post.

Questa edizione limitata non è solo un tributo al passato, ma rappresenta anche un ponte verso il futuro del rum di lusso. Infatti incarna l’impegno di Brugal nell’innovazione e nell’eccellenza artigianale. Come affermato da Jassil Villanueva Quintana, questa serie è un tributo all’eredità della sua famiglia e al notevole viaggio che ha portato il suo rum nel mondo.

Disponibilità e collezionismo

Con un prezzo di 3.000 dollari per bottiglia, l’Andrés Brugal Edition 02 è disponibile in quantità estremamente limitate. Dei 416 decanter prodotti, solo una selezione è destinata al mercato statunitense. Infatti questa edizione è un pezzo ambito per collezionisti e appassionati di rum di lusso. La presentazione elegante e l’attenzione ai dettagli nel design dell’astuccio e del decanter aggiungono ulteriore valore a questa offerta esclusiva.