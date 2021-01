Il locale lusso più esclusivo in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano? Quello di Carlo Cracco, ovviamente. Un ristorante esclusivo nel pieno centro della città della moda. Il locale di Cracco è balzato più volte agli onori della cronaca sia per le creazioni che per i prezzi esorbitanti.

Ad oggi, così come gli altri ristoranti di Cracco, Carlo e Camilla in segheria e Carlo e Camilla in Duomo, offre un servizio ‘take away’ nel rispetto delle misure di prevenzione Covid. Anche qui una domanda sorge più che lecitamente: quanto costa farsi portare il cibo? Solo qualche giorno fa, lo chef stellato era stato avvistato nel ruolo di buttadentro, intento a spiegare ai passanti le modalità del suo asporto. Ad oggi all’asporto si è aggiunto il delivery, ovvero la consegna a domicilio. C’è un monito però: i piatti di Cracco, compresa la pizza il cui prezzo tanto fece discutere sui social, non verranno consegnati nelle zone periferiche, e l’ordine minimo deve essere di 25 euro.

Ricordate quanto costa la pizza dello chef Cracco? Ben16 euro. E non è l’unico piatto che si può ordinare a domicilio. Ecco il prezzo degli altri, si va dai 12 ai 18 euro. Se invece abbiamo intenzione di ordinare un pranzo, ecco quanto costa il delivery di un pasto completo ordinato da lui. Si parte dall’antipasto, ovvero manzo arrosto in insalata, ricotta di mandorle, pomodoro datterino e rucola. Come primo ravioli di dentice, zucchine trombetta, menta e limone.

Seconda portata: polpettone della Domenica, patate novelle, cipolline e salsa alla senape. Il dessert, infine, è una monoporzione di Crostatina con frutta fresca e crema pasticcera. Il prezzo di questo pasto completo? 75 euro a persona, che sale a 117 euro se si vuole aggiungere un aperitivo a base di selezione di salumi abbinati a una bottiglia di Prosecco Superiore Brut Millesimato. Che delizia!

