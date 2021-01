Saint Laurent “re del lusso”. I suoi abiti scintillanti rappresentano un vero e proprio must have per molte così dette fashioniste e celebrità. Impossibile non possedere almeno un abito firmato dalla nota e prestigiosa Maison all’interno del proprio guardaroba fashion. Yves Saint Laurent anche conosciuta come YSL, è una casa di moda francese fondata dallo stilista Yves Saint Laurent e dal suo partner, Pierre Bergé. Dal 2012 all’aprile 2016 il direttore creativo del brand è stato Hedi Slimane, sostituito poi da Anthony Vaccarello. Durante gli anni sessanta e settanta, la celebre casa di moda rese popolari tendenze come il beatnik, le giacche in stile safari per uomini e donne, gli stivali altissimi ed il classico smoking da donna, nato nel 1966 Le Smoking.

Saint Laurent “re del lusso”: quanto costano i suoi preziosi abiti? Lo stile senza tempo

Le collezioni del marchio Yves Saint Laurent prendono ispirazione da qualsiasi tradizione o cultura: famose sono le collezioni ispirate alle opere d’arte di Matisse, ai dipinti di Picasso, alla Pop art, agli scritti di Marcel Proust, al balletto russo (definita dal New York Times “rivoluzionaria, destinata a cambiare il corso della moda”) o alla cultura orientale, in particolar modo cinese. Un altro elemento distintivo dello stilista è l’inclusione nel guardaroba femminile di capi storicamente maschili, elemento che Saint Laurent condivide con Coco Chanel. Lo stile di Yves Saint Laurent si riconosce dal contrasto del rigore formale ai tessuti esotici ed ai colori molteplici e variopinti. Soprattutto brillanti. Come ad esempio uno dei capi must have della collezione Yves Saint Laurent , un mini abito in lamé plissettato blu elettrico che è prontissimo per far brillare chi lo indossa tutta la notte. Il mini-dress è stato progettato con una lunghezza corta per un look sexy e di carattere. Inoltre è dotato di spalline molto sottili. Tratto peculiare e che lo caratterizza da tutti gli altri abiti è il celebre scollo a V profondo, chiusura con zip posteriore, vita aderente, dettaglio del bottone anteriore e gonna plissettata svasata.

Giulia Salemi ha indossato il celebre abito blu di Saint Laurent al GFVip

Quanto costa il celebre abito mini-dress in lamè plissettato blu elettrico di Saint Laurent? Un vero e proprio sogno ad occhi aperti, nonché un capo collezione moda irrinunciabile e super femminile. Nella casa più spiata d’Italia del format tv Grande Fratello Vip, le griffe non sono di certo mancate. Grazie, in primis, alla bellissima Elisabetta Gregoraci e l’altrettanto ammaliante influencer Sonia Lorenzini, che hanno sfoggiato abiti dal costo esorbitante e da capogiro. Anche Giulia Salemi è una delle protagoniste indiscusse all’interno del noto programma televisivo. Love story sul nascere con Pierpaolo Petrelli e moda, tanta moda. Come per l’appunto l’abito di Saint Laurent indossato proprio dalla stessa Salemi durante una puntata del GFVip.

Un mini dress super costoso creato dallo stesso Saint Laurent “re del lusso”

Un mini dress interamente blu e super costoso. Nel dettaglio, si tratta di un modello plissettato e luccicante firmato ovviamente Saint Laurent e caratterizzato da spalline sottili, un profondo scollo a V con dei bottoncini sul corpetto e gonna svolazzante. Il costo? Sul sito internet della nota Maison viene venduto a 2.490 euro, anche se, essendo di qualche collezione fa, è possibile trovarlo anche scontato. Anche le scarpe scelte dalla Salemi sono rigorosamente luxury. Per la puntata ha infatti indossato décolleté Ivy in vernice nera e con il tacco a spillo di Le Silla, la cui cifra sempre sul sito ufficiale del brand è di 546 euro. In totale l’outfit di Giulia Salemi costa oltre 3mila euro. Non male!