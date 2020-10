UGG fluo: la top model Irina Shayk e il suo look must have autunnale

UGG fluo che passione! Anche la top model russa Irina Shayk li indossa con gran stile e versatilità. Questi confortevoli stivali sono tra i preferiti in vista della stagione autunnale: dapprima era la volta dei tanto e amati anfibi, indossati con mini abiti e shorts, poi si è passati gradualmente agli Ugg. Calzature inconfondibili. La variante fluo è sicuramente una tra le novità imperdibili (da inserire e accogliere all’interno della propria scarpiera fashionista) che ci offre questa moda 2020. Questi stivali sono morbidi, comodi ed adatti in ogni occasione. È una straordinaria percezione quella di indossare queste scarpe con un semplice gesto, trovando la calda tiepidità del montone che avvolge il piede in un solo semplice accorgimento. La supermodella di solito li indossa con un paio di leggings neri o bianchi talvolta in aggiunta ad un bomber o una felpa over-size. Semplice e sportiva ma impeccabile al tempo stesso.

Gli UGG fluo conquistano anche la supermodella Irina Shayk. E non solo

UGG è un marchio di calzature, abbigliamento e accessori di moda, di origine statunitense. UGG è conosciuto per i classici stivali di montone ma la gamma offerta dal celebre brand comprende anche scarpe quali sandali, zeppe, pantofole, maglie, capi d’abbigliamento, e borse. Conquistano le celebrità di tutto il Pianeta per la loro versatilità e comodità. Non solo la bellissima Irina Shayk, quindi, anche le sorelle Kendall e Kylie Jenner sono state immortalate dai paparazzi mentre andavano a fare shopping da Uggs. In realtà questo evento è da considerarsi abbastanza importante, vista la storia sartoriale dello stivale Ugg tra l’elite di Hollywood. A partire dai primi anni 2000, la scarpa è diventata uno status symbol della giovinezza, della bellezza e del potere di indossare qualcosa di super comodo ( e al contempo cool) ai piedi.

Gli stivali preferiti dalle celebrità

L’iconica Diana Ross ad esempio ama le tonalità castagno dei tanto e desiderati Uggs (il costo? 160 dollari). Heidi Klum, anch’essa top model di fama internazionale, ama l’abilità sartoriale del marchio statunitense e sfoggia per l’occasione un’ edizione limitata: gli stivali Jimmy Choo Ugg. Rihanna chiaramente amante da sempre del comfort, ha indossato gli adorabili Ugg minis (140 dollari). La star del pop Beyoncè ha vestito il suo mini plissettato con gli stivali Ugg. Elegante e di classe la coppia sorella Nicky e Paris Hilton “Fashion addicted” che si rispettino e promotrici di quasi ogni tendenza soprattutto nei primi anni 2000, hanno vestito i loro amatissimi Ugg black edition. Per concludere, la protagonista indiscussa della serie tv più amata dall’universo femminile “Sex and The City” , Sarah Jessica Parker ha preferito i famigerati e super classici UGG color sabbia per affrontare al meglio le stagioni più fredde in totale comfort.