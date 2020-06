Già durante l’estate del l’estate, insieme ad altre mode passeggere, era arrivata lei, l’oracolo delle app: FaceApp. Infatti la lunga E LIBERA estate 2019 era stata caratterizzata dal tormentone della FaceApp Challenge. Tutti ma proprio tutti, vip e gente comune per intenderci, hanno letteralmente invaso i social di scatti di sé stessi in versione da anziano. Per l’appunto quasi ogni membro del popolo di Instagram e Facebook si è divertito a sfruttare il filtro dell’applicazione FaceApp, applicazione disponibile per iOS e Android nata in Russia nel 2017, per vedere come sarebbe diventato da anziano. (Continua dopo le foto)

FaceApp spopola

Vip e non vip, gli scatti di utenti piene di rughe e capelli bianchi hanno intasato i social. Ma non poteva certo mancare anche il tormentone per l’estate 2020, già, perché adesso è sopraggiunta la nuova ondata ma questa volta con un filtro diverso. Il filtro di FaceApp prescelto per l’estate 2020 è quello che ci mostra come saremmo se fossimo nati del genere opposto. Da uomo a donna e viceversa. Questa onda è stata cavalcata anche dai politici: da Hollywood a politici e star nostrane, ecco come sarebbero se fossero nati di un genere diverso. (Continua dopo le foto)

Se scarichi FaceApp, disponibile per iOS e Android, puoi accedere a un menù che prevede anche l’opzione ‘cambio sesso’: scegli la foto da modificare, e con un clic sulla versione maschile o femminile puoi ottenere un cambiamento super divertente. La foto poi puoi salvarla e condividerla sui social. Ovviamente i primi a mettersi in gioco nella trasformazione sono stati proprio i personaggi pubblici, da Salvini a Fedez e da Conte a Harry Styles. In molti si sono cimentati nell’esperimento, scatenando letteralmente una invasione social con le foto di personaggi famosi o politici e dei loro alter-ego al maschi o femmine.