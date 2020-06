“String lights”, letteralmente “luci a corda”, non sono altro che un’illuminazione sospesa con lampade a goccia da esterni. Negli ultimi anni sono cresciute di popolarità, grazie alla loro capacità di contribuire ad una romantica mise en place di un semplice cortile o un patio. Poiché questa estate sarà particolarmente necessario frequentare luoghi all’aperto, a causa del distanziamento sociale, questo è proprio l’anno delle string lights. (Continua dopo la foto)

Distanziamento sociale, la soluzione è nel design. String lights ed è subito atmosfera

“Tutti adorano il loro aspetto”, ha affermato Jesse Terzi, direttrice di New Eco Landscapes, una società di design con sede a Brooklyn. Jesse Terzi utilizza spesso string lights per diffondere un caldo bagliore negli spazi esterni. “Crea un ambiente diverso. Quando hai quelle luci accese, rispetto a una luce a sorgente singola, ti senti in un clima più festoso.” Un altro lato positivo delle string lights è che rappresentino un’opzione di arredo estremamente conveniente: alcune costano poco più di una confezione da sei di birra artigianale. E se è disponibile una presa esterna, installarle è proprio un gioco da ragazzi. (Continua dopo la foto)

“È meno complicato installare le string lights piuttosto della maggior parte delle altre luci”, ha detto Terzi, che spesso si è trovata ad applicare ganci per luci a corda a pareti esterne o ad alberi o ai pali in acciaio fissati a una recinzione. È tutto ciò che serve, ha osservato la designer, per “creare un vero e proprio clima da party”. Come optare per lo stile giusto? “La lampadina conta molto”, ha detto Terzi: “Dipende da quanto vintage o moderno desideri che sia l’effetto, e se preferisci le lampadine a incandescenza o i LED a risparmio energetico”. (Continua dopo la foto)

Come accendere o spegnere comodamente le string lights? Si può semplicemente collegare le luci a corda quando se ne ha bisogno, ma per maggiore comodità, si può prendere in considerazione anche l’aggiunta di una spina o di un timer intelligente. “Molte persone le hanno a tempo, quindi si accendono al crepuscolo e si spengono a mezzanotte”, conclude Jesse Terzi.