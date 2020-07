La versatilità del pantalone e la raffinatezza del “pezzo unico”, la tuta Estate 2020 è la giusta via di mezzo per chi vuole essere femminile senza nel frattempo rinunciare alla comodità. Non prendiamo in esame le salopette o le divise workwear, ma i modelli disegnati e realizzati in leggerissimi tessuti, pattern sofisticati e dettagli o applicazioni sopraffine. Tenendo bene in mente ciò, due modelli in particolare ci son venuti in contro, entrambi i modelli sono versatili da street style ma anche da sera. Tanto la soluzione è sempre la medesima: scarpe e accessori possono fare la differenza, e la fanno eccome! (Continua dopo la foto)

Kendall Jenner, durante un’ospitata al The Late Late Show di James Corden, ha dato sfoggio di un pezzaccio da collezione, che coniuga eleganza, freschezza e colore. Tutte caratteristiche adatte alla tuta Estate 2020. Insomma, durante il programma non si è potuto fare a meno di focalizzare l’attenzione sulla tuta funky di Kendall. Un pezzo vintage di Salvatore Ferragamo appartenente alla collezione del maestro-designer italiano del 1991. La tuta, senza spalline, presenta una stampa ultra trendy, coloratissima, e un corpetto a cuore, ma non è tutto. (Continua dopo la foto)

La Jenner ha enfatizzato lo stile attillato e la silhouette del capo d’abbigliamento facendo scivolare i piedini un paio di tacchi in PVC. Perché, nel caso in cui non l’aveste notato, la tuta ricopre anche i piedi, il PVC rappresenta dunque quel tocco di genio. Ovviamente vi si adatterebbero semplicemente anche delle sneakers. (Continua dopo la foto)

La tuta di Meghan Markle rimane memorabile negli scatti di British Vogue, e c’è da dire una cosa super importante. Oltre ad essere protagonista, la tuta Estate 2020, in questo caso si è accompagnata bene agli accessori che adornano l’outfit della Duchessa del Sussex. Tuta ma non solo, perché questa particolare occasione Meghan ha brillato anche grazie ai suoi gioielli. L’abbiamo già specificato: tuta is the way, ma solo con gli accessori giusti. (Continua dopo la foto)

Meghan non indossava solo il suo anello Jennifer Meyer turchese e la sua fede nuziale. La Duchessa del Sussex ha aggiunto alla tuta Estate 2020 anche un bracciale con diamanti Zofia Day. A rendere i preziosi accessori ancora più sfavillanti, gli orecchini a disco, design by Gas Bijoux. Se sei un vero fan delle tute prendi esempio da Kendall e Meghan e corri a fare una scorta per questa caldissima Estate 2020.