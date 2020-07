L’occhio del ciclone che ha inghiottito Lili Reinhart di Riverdale non si cheta. Dopo aver pubblicato una sua foto provocatoria su Instagram, con lo scopo di catturare l’attenzione sull’assassinio di Breonna Taylor, l’attrice è stata letteralmente annegata dalle critiche. Visto e considerato l’accadut Lili Reinhart si è servita di Twitter per scusarsi con tutti. (Continua dopo la foto)

Sull'utilizzatissimo socia network Twitter, l'interprete del ruolo di Betty Cooper ha dichiarato: "Ho sempre cercato di usare i vari social network solo a fin di bene. Ho sempre tentato di parlare di ciò che conta davvero per me. Sono in gradi di capure quando sbaglio e ammetto di aver fatto un errore con quella didascalia. Non è mai stata mia intenzione insultare nessuno e sono veramente dispiaciuta per tutti quelli che si sono sentiti particolarmente offesi. Ho cercato in tutti i modi di essere onesta nella mia vita. Ho ancora molto da imparare, soprattutto come essere una persona migliore. Ma capisco che la mia didascalia sia risultata offensiva. Avevo davvero buone intenzioni e non pensavo che potessi sembrare così insensibile".

Dopo le innumerevoli critiche e la moltitudine di insulti, l'attrice decide di ammettere il proprio errore. Chiarisce così che la sua posizione non avrebbe voluto mai e poi mai risultare in nessun modo insensibile e fuori luogo. Il solo intento di Lili Reinhart era quello di dare visibilità, anche se con una modalità opinabile, alla triste storia di Breonna Taylor. Ragazza afroamericana uccisa durante una sparatoria. Rimembriamo comunque che nell'ultimo periodo Lili Reinhart non si sia risparmiata ad accogliere sul suo proprio profilo Instagram vari sostenitori del Black Lives Matter, il movimento nato a sostegno dei diritti dei neri.

L’attrice consente agli ospiti di rivolgersi ai suoi milioni di followers, soprattutto giovani, per promulgare un messaggio di uguaglianza, dando così visibilità ai soprusi razzisti a cui gli afroamericani sono costretti.