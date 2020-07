Kate Middleton regina di stile: il suo abito a fiori è subito di tendenza

Kate Middleton è senza dubbio una delle icone della moda contemporanea. Sempre elegante e di classe, viene imitata e studiata in ogni suo minimo dettaglio. I suoi memorabili outfit, accessori, acconciature; vengono prese come spunto ed esempio da imitare, all’interno delle tendenze più cool e fashioniste del momento.

Kate Middleton: il suo vestito a fiori è già un must have

Kate Middleton, è risaputo abbia una predilezione per i vestiti a tema floreale. Li indossa con molta disinvoltura, leggerezza e spensieratezza. Un passe-partout da vera e propria Duchessa di Cambridge, che ama sfoggiare anche look più freschi e meno impostati.

Immancabili, abbinate al vestito a fiori, le sue amate espadrillas, presenti sempre nel suo guardaroba di scarpe, e tornate di moda per l’estate 2020. Nella foto un modello con la zeppa, tra i preferiti dalla bellissima Kate.

La Duchessa di Cambridge detta la moda contemporanea

Finito il lockdown anche in UK, Kate Middleton torna ai suoi impegni ufficiali con un vestito a fiori, diventato già virale e presente nell’armadio dei più convinti fashionisti. Nelle scorse settimane è andata a fare visita a una casa famiglia in East Anglia, trascorrendo alcune ore con i bambini e i loro genitori per poi piantare fiori e piante assieme. Il vestito è più che mai di tema con questo impegno sociale.

Il vestito, come si può vedere dall’immagine sopra riportata, è molto semplice e allo stesso tempo risalta la silhouette di chi lo indossa. Valorizza le forme del corpo, ma allo stesso tempo nasconde i così detti “difetti”, grazie alla sua morbidezza. L’abito a fiori dal sapore retrò, è un must have dell’estate, dai sapori romantici ed eleganti che lo contraddistinguono. Inoltre, la stampa floreale, rende l’idea di estate, colore ( rigorosamente tenue) e freschezza.

Kate Middleton e il suo vestito a fiori imperdibile nella summer fashion list

Il midi dress indossato da Kate è fluido ed esalta le sue forme. Semplicemente perfetto per l’estate e ha le maniche a sbuffo. È di Faithfull The Brand, marchio dal cuore etico, sostenibile e inclusivo, amato da diverse star e influencer come Hailey Bieber Baldwin, Katy Perry e molte altre. Il modello scelto dalla Duchessa – si chiama Marie Louise (180 sterline circa) – è andato a ruba nel giro di poche ore. Segno che Kate Middleton detta realmente i canoni della moda a trecentosessanta gradi. Soprattutto quando si tratta di street look.