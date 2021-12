Le feste Natalizie sono alle porte ma tu ancora non sai cosa metterti? Hai quel tubino nero da anni nell’armadio e pensi che ti stia bene solo quello? Bene, ecco qui alcuni esempi per come rimodernare il tuo Little Black Dress.

Tubino nero

Chiamano il tubino nero classico per un motivo: trascende davvero il tempo, le tendenze e le stagioni. Ma soprattutto in questo momento, quando tutti potremmo usare una scusa per mettere in valigia un po’ di glamour in più, dovresti permettere che sia la base del tuo look. Ecco qui alcune idee per abbinare il tuo tubino nero che già hai nell’armadio. In vista delle feste di Natale questo è un capo d’abbigliamento senza tempo. Sia che tu metta un gilet, un blazer oversize, un cardigan con paillettes, farai girare la testa come uno degli ospiti più sofisticati nella stanza. Ecco alcuni semplici trucchi per valorizzare il tuo tubino nero.

Tubino sotto strati

Sappiamo tutti benissimo che, non è per niente facile indossare un abitino nero corto in pieno inverno. Nonostante tu voglia mantenere il tuo livello di sensualità alto bisogna ammettere che fuori ci sono già meno un grado quindi meglio coprirsi. Primo strato da poter aggiungere al tuo abitino nero mantenendo e anzi aggiungendo stile è un bel blazer. Che sia over o che sia glitter o di velluto è perfetto che farti stare al cado ed essere davvero molto trendy. Poi se la giacca non ti basta potresti aggiungere un bel cappotto di lana. Qui le forme ammesse sono solo due: o molto molto grande o aderente meglio se con una cintura allacciata in vita. E se invece il tuo stile rimanda un po al passato, un altro modo interessante e cool per abbellare il tuo tubino nero è aggiungerci un gilet. Di grande tendenza per questo inverno 2021/2022 lo smanicato può essere un tuo alleato per aggiungere qualche strato ed essere in linea con le mode.

Strass, Glitter e gioielli

Il tubino nero, fa rima con eleganza e classe. Quindi aggiungere qualche bijoux al tuo look può fare sol che bene. Ma attenzione: non usiamo le perle. Che sia un girocollo oppure dei semplici orecchini invecchierebbero il vostro abitino facendovi sembrare più grandi del dovuto.

Quindi diciamo un grande si a orecchini gioiello tempestati di strass o a girocolli anche molto stretti al collo di diamantini (vedi GCDS). Altro dettaglio glamour per le vostre serate natalizie è anche una catena di paillettes che si avvolge il corpo. Molto di moda quest’ìetstate sono rimasti sulla creta dell’onda anche per l’inverno.