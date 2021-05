Vuoi che la tua casa sia uno spazio che ti rilassi all’istante, perché non emulare la sensazione del tuo hotel preferito? Ecco alcuni modi per far sentire la tua casa come un hotel di lusso.

Carta da parati di buona qualità

Uno dei modi migliori per far sembrare la tua casa un hotel di lusso è concentrarti sulle pareti. Vuoi impregnarli con un po ‘di colore e stile, ma senza sembrare datati o di cattivo gusto? Puoi optare per una carta da parati se stai cercando una parete in particolare, oppure puoi scegliere una carta da parati di design da aggiungere al tuo spazio.

Foto sui muri

Non sottovalutare mai il potere dell’arte sulle tue pareti. Aggiungendo immagini al tuo spazio disegnerai immediatamente i colori insieme e lo farai sentire molto più accogliente e rilassante. Senza cornici sulle pareti la tua casa può sembrare poco invitante e impersonale. Ci sono molte idee che puoi provare per aggiungere immagini alla tua parete. Potresti creare una galleria a parete di stampe simili della stessa serie, oppure potresti ottenere stampe di grandi dimensioni delle tue foto preferite che hai scattato. È una buona idea giocare con diversi fotogrammi e immagini di dimensioni diverse per vedere come appaiono nello spazio.

Casa come un Hotel di lusso: falla profumare

Una delle cose migliori dell’andare in un hotel di lusso è che ha un odore incredibile fin dal momento in cui lo entri. Prova a replicarlo facendo profumare anche la tua casa. Potresti avere una consolle nel corridoio con un diffusore a bastoncini che avrà un profumo delizioso dal momento in cui apri la porta. Potresti avere candele che metti in giro o un diffusore di olio che può emettere profumi a intervalli programmati. Se non vuoi qualcosa di troppo forte, i deodoranti per ambienti collegati sono una buona idea in quanto puoi regolare l’impostazione su molti di essi se desideri un odore sottile o più forte.

Pensa a come utilizzare il tuo spazio

Una casa disordinata può causare una mente disordinata. Per evitare ciò, pensa attentamente a cosa puoi fare per semplificare il tuo spazio e ridurre al minimo il disordine. Assicurati che ogni cosa abbia il suo posto e che sia facile da tenere in ordine. Procurati scatole e armadietti per gli oggetti e cerca di ripulire man mano che procedi. Se hai molti oggetti come i libri, esponili su uno scaffale o all’interno di un armadietto. La luce può essere un ottimo modo per far sembrare la tua casa più grande, quindi cerca di sfruttarla al meglio quando progetti dove sono posizionate le cose. Se vuoi aggiungere l’illusione di più spazio, può essere una buona idea acquistare un grande specchio che rifletterà la luce e farà sembrare la tua stanza più grande.