La coppia formata da Manjula e Reuben Cote ha creato la casa di lusso su ruote da un autobus vintage a due piani. Ora vendono la dimora su ruote a 45 mila sterline. «Inizialmente abbiamo acquistato l’autobus per usarlo ai festival e lo avremmo usato per viverci». Ecco come è arredato la casa mobile.

La casa di lusso su ruote

Manjula e Reuben hanno acquistato l’autobus a due piani Bristol VR del 1978 nella speranza di usarlo per viaggiare, ma la pandemia data dal coronavirus ha mandato in fumo i loro piani. Hanno effettuato un’importante ristrutturazione del veicolo, aggiungendo piani di lavoro in legno, soffitti in pino, oltre a pavimenti in moquette, un letto matrimoniale e persino una cucina a gas. L’autobus, che ha concluso la sua carriera lavorando come bus navetta presso l’Amberley Museum nel Sussex, ha tutti i comfort, ma i due sono ora alla ricerca di nuovi proprietari.

“Betsy Boop”, come l’hanno chiamata affettuosamente Manjula e Reuben, potrebbe essere la casa di famiglia dei sogni, un’eccezionale opportunità di Airbnb, con un prezzo richiesto di 45 mila sterline. «Ha una storia ricca e bellissima – non è lo stesso autobus ma esattamente lo stesso modello e anno dell’autobus delle Spice Girls», ha detto l’insegnante di yoga Manjula, che vive a Roadwater ai margini del Parco Nazionale di Exmoor nel Devon. «Inizialmente abbiamo acquistato l’autobus per usarlo ai festival e lo avremmo usato per viverci».

L’annuncio di Manjula e Reuben

L’annuncio di vendita del fantastico bus recitava: «Betsy è stata trasformata con amore e simpatia in una squisita e unica casa fuoristrada su ruote. Betsy Boop è splendidamente realizzata a mano, appena completata e assolutamente unica! Questo Bristol VR offre l’opportunità di vivere totalmente off-grid. Entrando nell’autobus, entri in una cucina completamente attrezzata con ampi piani di lavoro in rovere massello su entrambi i lati. C’è ampio spazio di archiviazione negli armadi in stile Shaker, un lavello da cucina di dimensioni standard, un frigorifero a 3 vie sottopiano e un piano cottura a gas a 4 fuochi. La scala curva con corrimano vintage cromato conduce al ponte superiore. Nella parte anteriore del ponte superiore ci sono 2 poltrone attrezzate, con cuscini montati e ripostiglio. Questo è un posto meraviglioso dove rilassarsi, ammirare il panorama o osservare le stelle. Betsy Boop rappresenta una fantastica opportunità per meravigliose vacanze in famiglia su ruote o per un’attività redditizia di AirBnB».

Manjula ha aggiunto: «L’ho ingenuamente pubblicato su Facebook e dopo poco le richieste di acquisto sono letteralmente scoppiate». Potrebbe essere un’opportunità straordinaria per qualcuno che ama viaggiare senza rinunziare ai comfort di casa.