Il look must-have dell’estate è il competo di jeans. Dalla Marcuzzi a Chiara Ferragni, le star italiane c’è lo stanno comunicando in tutti i modi: il total look in denim è tutto questo che ti serve per questa summer 2021. Ecco come abbinarlo al meglio.

Total look in denim

La primavera porta sempre con sé il denim, chi non ha una giacca di jeans o jeans consumati nel proprio guardaroba? Sono ideali per metterci di buon umore. Bene, ora è il momento di spolverare tutti questi capi in denim e iniziare a preparare dei bei look in denim. Vuoi sapere quali pezzi non puoi perderti? Gilet, jeans e alcuni accessori adatti, non ti serve nient’altro. Un trucco per far sembrare tutto perfetto è che il tessuto denim del gilet e dei jeans è di un tono molto simile, che darà una certa omogeneità al look e sembrerà molto più bello. Anche gli accessori sono molto importanti, non tutti sembrano ugualmente belli.

Gilet texano

Prima di tutto, il giubbotto di jeans. È un capo super divertente e cool che questa primavera vedrai molto. Perché ci piace così tanto? È davvero versatile e puoi indossarlo tutto l’anno, anche se il suo momento di gloria è adesso. Ha anche tanta vita oltre un total denim, indossalo con una t-shirt bianca sotto, con qualcosa di più stampato per dare colore, aperto sopra un vestito … ci sono mille opzioni.

Total look denim: Jeans dritti

Questo tipo di pantaloni sta benissimo indosso e riesce ad allungare la silhouette. Oltre a un gilet in denim, puoi abbinarli a top corti o magliette infilate all’interno e aumentare il suo effetto snellente. Un consiglio: lascia che la gamba raggiunga il suolo e indossali con sandali con plateau.

Borsa XL in nylon blu

Blu con blu, sì! Le borse XL sono perfette per tutti i giorni se dobbiamo trasportare un computer, un’agenda, una borsa … e possiamo anche dargli molti altri usi come trasportare abbigliamento sportivo o fare la valigia quanto basta e necessario per un weekend. L’azzurro diventerà il tuo preferito in questa stagione.

Sciarpa stampata

Una delle chiavi di questo look total denim è aggiungere accessori dall’aria bohémien, come questa sciarpa super stampata. È un complemento che dà molto gioco: puoi indossarlo tra i capelli, sul collo, come un cerchietto … Con questa guida imparerai come ottenerne il massimo.