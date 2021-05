Moda 2021: Il completo giacca pantalone è un must-have per quest’anno. L’abito non deve essere necessariamente interpretato come un scelta seriosa e da “ufficio” ma anzi, grazie alle colorazioni di tendenza del 2021 il tailleur prende vita. Ecco una piccola introduzione al completo giacca pantalone e qualche suggerimento per portato con stile.

Storia del tailleur

Non pensiamo l’abito come l’esclusiva di uomini esperti di finanza, infatti, la storia del capo mostra un carattere decisamente sovversivo. Originariamente discendenti dalle uniformi degli ufficiali della marina, i completi doppiopetto sono diventati davvero famosi negli anni ’20 e ’30. Infatti andarono molto di moda in quegli anni grazie allo stile disinvolto dei gangster americani. Ma lo stile era considerato troppo fuori luogo per un ambiente d’ufficio formale: «Fu solo quando il Duca di Windsor iniziò a difenderli che furono considerati accettabili sul posto di lavoro», afferma il sarto e designer Timothy Everest.

Più tardi, fu Giorgio Armani, alla fine degli anni ’70 che iniziò la sua democratizzazione dell’abito. Il suo taglio destrutturato dalle spalle ha tolto un po di “amido”, sebbene abbia anche aperto la strada ai tagli squadrati indelebilmente associati ai Wall-Street degli anni ’80 e ai loro abiti gessati. Ora, nella moda 2021, l’abito doppiopetto è tornato, in una varietà di tagli e proporzioni moderni.

Moda 2021: il completo. Suggerimenti di stile

C’è un promemoria di ferro quando si indossa una completo: l’ultimo bottone non si abbottona mai. Questo porta a rovinare la linea del competo e oltretutto blocca i movimenti. Ricordiamo inoltre che non è necessario adottare uno stile serioso quando si indossa un tailleur. Infatti mescolare la giacca con capi più casual può essere una grande svolta nel look. Un esempio è indossare una polo lavorata a maglia o un collo alto che possono stare benissimo sotto una giacca a doppio petto pur rimanendo elegante. Anche una t-shirt o un jeans possono essere bilanciare un competo con la giacca.

Giacca e pantalone tendenza moda 2021

Quest’anno il tailleur è tornato ma in una veste più vivace. Infatti i colori predominati per la scelta della tuo completo giacca pantalone non comprendono ne il nero, ne il grigio ne il blu. Infatti una delle tonalità più quotate è il rosa per una “pink mania” in piena regola. Altro modo super fashion per indossare un abito è smorzarlo con un paio di statement sneakers oppure in modo classico ma con qualche tocco fashion. Ecco alcuni esempi.