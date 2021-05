L’ultima tendenza per la moda unghie 2021 è lo smalto lilla. Non farti scappare questa nuovo trend per rendere le tue mani più fashion che mai. Ecco anche una piccola selezione di smalti per ricreare la mail art lilla a casa.

Unghie 2021: trend per l’estate

Non ci sono regole rigide quali colori di smalto per unghie puoi e non puoi usare. Ma c’è un motivo per cui le tendenze della manicure primaverile sono sempre prevedibili. Dopo un inverno lungo, freddo e buio, abbandonare gli smalti profondi e scuri per quelli pastello corrisponde alla tua nuova disposizione solare. La manicure pastello è sicuramente di tendenza ogni anno, ma per la primavera / estate 2021 la lavanda sta superando il resto. Le unghie lavanda e lilla sono aumentate del 100% nelle ricerche di Pinterest prima del primo giorno ufficiale della stagione.

Una manicure viola chiaro lucida sta per primavera come quello che il rosa intenso sta per autunno. Il colore è un’ottima scelta per il passaggio tra l’inverno e l’estate perché non è né troppo scuro né troppo chiaro. Nella nail art si ci sta sbizzarrendo anche con mezze lune minimaliste o semplici tonalità dal rosa pastello al viola. Julie Kandalec, una professionista della manicure di New York e autrice di Nail Art Design Book, è d’accordo. Infatti la mail artista afferma: «La lavanda è il nuovo nudo – è come se il rosa avesse la sorella maggiore più cool a cui piace che le cose siano meno ordinarie ed è annoiata del rosa. Abbiamo visto così tanto rosa negli ultimi tre o quattro anni che le persone sono alla ricerca di nuovi modi per indossare i colori chiari».

Gi smalti lilla per le unghie 2021

Vuoi provare anche tu questa moda ma non sai da dove iniziare? Ecco una selezione di alcuni smalti di tendenza per realizzare a casa le tue unghie lilla. Il primo prodotto è Lilacism di Essie, un lilla chiarissimo da applicare da solo su tutte le unghie oppure da abbinare a colori come il rosa e il bianco. Love Me Lilac di Sally Hansen è invece di un lavanda più scuro quasi tendente al violetto. Se stai cercando un lilla vivace e vibrante il colore che fa per te è Kinda Lilac You di Catrice, magnetico e intenso.