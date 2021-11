Tom Ford confessa: “Ho comprato per 80mila euro un vestito creato da me”. Ecco perché l’ha fatto

Tom Ford ha di recente rilasciato un’intervista telefonica al The Guardian, per discutere del suo ultimo progetto, un libro che ripercorre gli ultimi 15 anni della sua carriera. Collocabile temporalmente come ‘la sua carriera post-Gucci’. Difatti quelli che hanno familiarità con la moda di lusso preferiscono descrivere così l’era che ha eletto Ford eccellenza mondiale.

Tom Ford 002, che occupa 444 pagine, include immagini di fotografi come Mert e Marcus e Inez & Vinoodh e una prefazione di Anna Wintour. L’elenco delle celebrità presenti si legge come la scaletta di una delle prime file della sfilata di moda di Ford con Drake, Rihanna e Jennifer Lopez tra gli headliner. Nella mente di Ford, la vera moda di lusso è sostenibile per sua natura. Ha confessato al Guardian di aver recentemente pagato $ 90.000 (quasi 80Mila euro) per un vestito, disegnato da lui stesso durante il suo incarico presso Yves Saint Laurent. “I vestiti che produciamo non sono fatti per essere buttati via”, dichiara fiero Tom Ford.

Tom Ford confessa:”Ho comprato per 80mila euro un vestito creato da me”

Lo stilista sembra essere affascinato e contemporaneamente disgustato dalla digitalizzazione della moda. “Il futuro della moda è sempre più cartoonesco”, afferma. “Instagram ha infranto le regole. Le persone si travestono per farsi foto da postare online, tutto è esagerato, soprattutto le sopracciglia”. Di recente ha visto Fake Famous, il documentario della HBO sugli influencer, e ha scoperto che gli utenti di Instagram hanno utilizzato degli escamotage scenici per fingere di essere su un aereo: “completamente isterici” il commento di Tom Ford. Possiamo aspettarci di vedere presto un suo selfie in aeroporto? “Mai!” lui dice. “Sono molto riservato”. Una cosa è certa, si può contare su Tom Ford per mantenere la classe. Nella sua mente geniale, la vera moda di lusso è sostenibile per sua natura.