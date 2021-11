Paul Rudd è stato eletto ‘uomo più sexy del mondo 2021’ dalla rivista People

La star della Marvel, Paul Rudd, è diventata famosa come Ant-Man attraverso i film di Avengers. Ora può aggiungere una nuova skill al suo curriculum: è ‘l’uomo più sexy del mondo’ nel 2021. La rivista “People” sceglie ogni anno un ragazzo come vincitore. Poi mercoledì la sorpresa: quest’anno è l’attore Rudd.

Paul Rudd uomo più sexy del mondo 2021 secondo People

Il 52enne non riesce a crederci nemmeno lui. E sua moglie Julie (53), con cui è sposato da 18 anni?! Paul Rudd rivela molto simpaticamente che la sua Julie è stata l’unica a cui ha parlato del suo nuovo titolo prima dell’annuncio. La coppia ha due figli, Jack (17) e Darby (12). “Esco solo con la mia famiglia quando non lavoro. Questo è più o meno quello che mi piace di più”, dice Paul Rudd. E sulla moglie Julie: “Era stupita”, dice. “Ma era anche molto simpatica. Lei ridacchiò ed era scioccata, ma poi disse: ‘Oh, hai capito bene’. Probabilmente non stava dicendo la verità, ma cosa avrebbe dovuto dire?”

Simpatico, autoironico, amichevole, laborioso: Paul Rudd conosce tutte queste descrizioni di se stesso. Ma sexy? Questo suona proprio come una novità per lui. “Sono consapevole che la gente dirà, ‘COSA??'”, dice Rudd. Lui stesso la pensa allo stesso modo: “Ci sono così tante persone che dovrebbero ricevere questo premio prima di me”. Ma ora che ha il premio ‘Sexiest Man’ è in tasca, ha già un piano: FINALMENTE, parteciperà alle fantastiche feste dei ragazzi fighi!