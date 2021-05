Saturnia, maggio 2021. Il Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, tra i più grandi e suggestivi d’Europa, è pronto a riaprire al pubblico dal 15 maggio 2021 e accogliere i cultori del benessere e del relax. Tra i suoni e i profumi della natura, i colori vivaci del paesaggio è un luogo in cui tutti possono concedersi una pausa rigenerante. Ciò accade godendo dei benefici dell’acqua calda che rilassa il corpo, leviga la pelle e rigenera la mente.

Terme di Saturnia, dove il lusso è di casa:

“L’acqua calda che leviga la pelle e rigenera la mente”

A garanzia della sicurezza degli ospiti e del personale, la struttura oltre ad aver implementato il “Protocollo Saturnia Safe Destination”, consente l’accesso al Parco Termale tramite prenotazione online. Il Parco è composto da cinque piscine, idromassaggi, cascate e percorsi acquatici alimentati dalla prodigiosa acqua della Sorgente Termale. Essa da oltre 3.000 anni sgorga ininterrottamente dal cuore della terra, in un cratere naturale fonte di salute. L’acqua di Saturnia infatti previene e cura le patologie dell’apparato respiratorio, le malattie dermatologiche, come la psoriasi, e otorinolaringoiatriche. È anche utile per terapie di riabilitazione articolare ed indicata per artrosi e osteoporosi. A disposizione degli ospiti inoltre aree relax indoor e outdoor, una Sauna Finlandese, oltre che due punti ristoro – Il Bistrot e Il Patio, per gustose pause pranzo a bordo piscina. L’esperienza può arricchirsi ulteriormente con i rituali di bellezza e i trattamenti termali proposti dalla SPA & Beauty Clinic.

Con la formula Day Spa, gli ospiti possono scegliere tra diverse offerte:

Day Spa – Terme & Relax con massaggio localizzato

Ingresso giornaliero al Parco Termale con massaggio localizzato della durata di 20’. Wellness Kit (telo e accappatoio) incluso.

Ingresso giornaliero al Parco Termale con massaggio localizzato della durata di 20’. Wellness Kit (telo e accappatoio) incluso. Day Spa – Terme & Relax con massaggio totale

Ingresso giornaliero al Parco Termale con massaggio totale della durata di 50’. Wellness Kit (telo e accappatoio) incluso.

Sono 120 gli ettari di benessere in cui sgorga una secolare sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il resort Terme di Saturnia che con oltre 100 anni di ospitalità ha visto ospiti figure illustri, clienti affezionati, persone proveniente da ogni luogo. Un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo.

Che benessere!

Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading Hotels of the World”, “Starhotels Collezione” e “Virtuoso”; un’offerta gastronomica ricercata con Il 1919 Restaurant e La Stellata | Trattoria; La SPA & Beauty Clinic con 53 cabine dai pluripremiati e innovativi trattamenti termali ed estetici, massaggi e consulenze mediche; Il Parco Termale, un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; Il Club, dedicato ai soci o agli ospiti esterni che desiderano accedere anche alla sorgente e alle facilities del Resort; Il Golf, un percorso da campionato Eco-Friendly 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream; la Linea Cosmetica Termale. Tutto questo non basta per descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e la fedeltà dei clienti che da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere.