Harry e Meghan minacciati di essere spogliati dai loro titoli di Duca e Duchessa del Sussex. Sempre sotto l’occhio del ciclone i due coniugi ora devono avere a che fare con una nuova accusa: «devono rinunciare ai titoli reali». Ma siamo sicuri che questa procedura si possa fare? Ma sopratutto, se dovessero davvero decidere di rinunciare ai titoli, sapete quale titolo acquisterebbero?

Harry e Meghan: una questione di diritto di nascita

Di recente si è parlato molto di spogliare Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, dei loro titoli. Molti dei loro critici ritengono di non meritarli più, perché la coppia ha lasciato il Regno Unito e non lavoreranno più come reali. Il fatto è, tuttavia, che hanno ancora il diritto di usare i loro titoli e continueranno a farlo. Ma ipoteticamente, se la Regina decidesse di revocare i loro diritti sui titoli di Duca e Duchessa, gli oppositori dei i coniugi rimarrebbero in realtà a bocca asciutta.

Infatti i coniugi sono stati nominati Duca e Duchessa il giorno del loro matrimonio. Ma il principe Harry è nato principe e lo sarà sempre. Questa è una questione di diritto di nascita e non può essere revocata. Se fosse stato costretto a rinunciare al titolo di Duca, sarebbe semplicemente tornato a essere chiamato il principe Harry. E Meghan, come sua moglie, avrebbe il diritto di ottenere il titolo di Principessa a causa del loro matrimonio. È più o meno lo stesso del Principe di Kent, che non detiene titoli reali o status di Sua Altezza Reale, ma è nato in una famiglia reale. Sua moglie, quindi, ha lo status di Principessa e passa per la Principessa Michael di Kent.

Il titolo di Harry di principe non può cessare

Tutto è stato spiegato durante il fine settimana dalla professoressa di storia, autrice ed esperta di famiglie reali, Kate Williams. «Grida di rimuovere i titoli di Duca e Duchessa del Sussex da Harry e Meghan», ha scritto su Twitter. «Ma il titolo di principe di Harry non può essere rimosso. Quindi, se non fossero più Duca e Duchessa, sarebbero Principe e Principessa. Il che, si potrebbe sostenere, sarebbe ancora più attraente sulla scena mondiale. Il titolo di Meghan sarebbe Principessa Enrico del Galles. Questo è il suo titolo attraverso il matrimonio, ma non lo usa ora a causa dei titoli del Sussex. Ma se i titoli del Sussex [fossero] rimossi, sarebbe stata rapidamente chiamata nel discorso generale Principessa Meghan o addirittura Principessa Meghan del Galles … »

Quindi, se Meghan avesse cessato di essere una duchessa sarebbe ancora una principessa, e mentre sarebbe stata ufficialmente chiamata Principessa Harry del Galles sarebbe, inevitabilmente, diventata presto conosciuta come Principessa Meghan dal grande pubblico. E, come sottolinea Kate, questo la renderebbe sicuramente ancora più potente a livello globale.