Meghan Markle indossa un Cartier Tank e i fan impazziscono. In un videomessaggio pre-registrato che è stato riprodotto durante la trasmissione di Global Citizen’s Vax Live: The Concert To Reunite The World sabato sera, Meghan Markle ha tenuto un breve discorso. Ma i fan più chirurgici notano un particolare importante sul polso della mum to be.

Meghan Markle indossa un Cartier Tank

L’intero speech tenuto sabato sera, verteva sull’impatto a lungo termine che la pandemia avrà sulle donne, e in particolare sulle donne di colore. Nel video, Meghan Markle ha parlato della figlia non ancora nata, che farà parte di una generazione di donne colpite dalla pandemia di coronavirus. Oltre all’importanza del discorso i fan più attenti hanno anche notato un particolare accessorio che la mum to be indossava. L’orologio portato al polso sembrava rendere omaggio a una donna importante della generazione precedente alla sua: la defunta madre del principe Harry, la principessa Diana. I fan reali hanno subito notato che Meghan Markle sembrava indossare un orologio Cartier Tank d’oro. Diana è stata spesso fotografata con indosso il suo Cartier Tank agli impegni reali negli anni ’90; si diceva che fosse un regalo di suo padre, l’8 ° conte Spencer.

Ovviamente, vale la pena notare che Meghan era una fan dell’intramontabile orologio Cartier Tank molto prima di entrare a far parte della famiglia reale. L’ex attrice acquisto un Cartier identico durante il suo periodo su come attrice nella serie di successo Suits. Ha anche dichiarato che ha intenzione di tramandarlo a sua figlia un giorno.

«Ho sempre desiderato l’orologio Cartier French Tank», confessa ad Hello Magazine nel 2015. «L’avevo inciso sul retro,” To M.M. From M.M. ” e ho intenzione di darlo a mia figlia un giorno. Questo è ciò che rende i pezzi speciali, il legame che hai con loro».

La storia del Cartier Tank

Quando Diana morì nel 1997, il principe William avrebbe scelto l’orologio Cartier Tank di Diana dalla collezione della madre, invece Harry scelse di mantenere il suo iconico anello di fidanzamento con zaffiro. Secondo Vanity Fair però, mentre William ha amato l’orologio per anni, si dice che abbia chiesto a Harry di scambiargli l’orologio per l’anello di fidanzamento. L’accaduto risale al 2009 quando stava pianificando la sua proposta a Kate Middleton.

Nell’ottobre 2020, Meghan è stata fotografata indossando il suo iconico segnatempo Cartier nei ritratti per i quali lei e Harry sono stati selezionati per il TIME 100.