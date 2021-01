Tenuta Duca Marigliano: una luxury destination alle porte del Cilento

Tenuta Duca Marigliano è un’esclusivo Boutique Hotel a Paestum, un gioiello di eleganza moderna intrisa di suggestioni storiche incastonato alle porte del Cilento (Patrimonio UNESCO) nel fascino di una location posta a pochi passi dal mare e dal parco archeologico.

L’hotel di charme “Tenuta Duca Marigliano” sorge dalle nobili origini della dimora storica che dal 2016 ne è la sede, uno scrigno prezioso di architettura locale del XIX secolo immerso nella bellezza naturale di un grande giardino mediterraneo, che racchiude 19 camere raffinate, un’accogliente spa con jacuzzi esterna, e il ristorante gourmet Casa Coloni guidato dallo chef cilentano Luigi Coppola.

A Casa Coloni, il ristorante gastronomico guidato dal giovane chef Luigi Coppola, l’intensità dell’esperienza si amplifica ad appagare i sensi con una cucina che è un invito appassionato a riscoprire il territorio e la storia dei suoi sapori, sublimandoli con una selezione di vini di pregio.

Con la cura del benessere dei suoi ospiti nel cuore, lo chef Coppola è l’autore di piatti che raccontano il territorio tra terra e mare, creati per valorizzare al meglio le migliori materie prime locali e celebrarle nell’eleganza della semplicità: “Il mio obiettivo è far star bene l’ospite durante la sua esperienza alla mia tavola”.

La cura del benessere è sublimata dall’area dedicata al relax in sinergia con la natura che abbraccia la Tenuta Duca Marigliano. Il bellissimo giardino esterno accompagna con eleganza i sensi ad immergersi nel tripudio mediterraneo di profumi e colori, tra alberi secolari, le piante sempreverdi, l’agrumeto e le piante di Giuda in fiore, ed invita a coccolare il corpo e l’animo nell’Area Relax impreziosita dalla raffinata Spa: una jacuzzi esterna circondata da alberi di agrumi, doccia con cromoterapia, sauna finlandese in legno e bagno turco, insieme a sedie a sdraio e lettini, sedie a dondolo, poltrone e divani, per abbandonarsi comodamente all’incanto dell’atmosfera.

Il giardino è anche il luogo che ospita il bar estivo dove godere un buon aperitivo, sorseggiando un ottimo drink o lasciandosi conquistare da un vino pregiato: esperienza che si amplifica anche nell’area lounge del ristorante.

Un luogo d’incanto dove immergersi totalmente nel Bello…