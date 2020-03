Se vogliamo essere al passo con le tendenze Primavera/Estate 2020, non possiamo fare a meno di indossare delle fantastiche sneakers. Il marchio sportivo Puma e quello Sweet Years ci propongono una serie di scarpe super glamour di cui non potremo più fare a meno.

Glam

Puma e il marchio britannico di scarpe e accessori di lusso, Charlotte Olympia, si sono uniti per creare una collezione di calzature, abbigliamento e accessori ispirati al pugilato e al glamour della vecchia Hollywood. Stampe leopardate, accenti di frange e tocchi felini aggiungono dettagli alle silhouette femminili. La collezione PUMA x Charlotte Olympia mette in mostra l’iconico logo spiderweb, la stampa leopardata e il ricamo felino “Kitty” su classici stili streetwear, dando vita a look glamour e allegri con un tocco sportivo.

La sneaker PUMA x Charlotte Olympia Rise sfoggia una palette appariscente con una sovrapposizione del tallone in paillettes e un’intersuola rosa pallido rifinita con uno dettaglio in TPU metallico. La tomaia in mesh presenta sovrapposizioni in vernice nera e cuciture a zig-zag rosse. Le PUMA Love, Leadcat, Deva e Cali Sport assumono anche accenti sfarzosi, con tacchi glitterati, una striscia sagomata con paillettes, frange sul colletto e una grafica leopardata dorata con stampa laser tra gli altri dettagli straordinari. La nuova collezione PUMA x Charlotte Olympia è già disponibile su PUMA.com, nei PUMA Store e in selezionati retailer.

Chic

Le calzature della donna Sweet Years per la Primavera/Estate 2020 si caratterizzano per la grande cura del dettaglio e la qualità del prodotto. La nuova collezione nasce grazie all’accordo di licenza siglato con l’azienda Fly srl. Lo stile è quello classico e chic che ha da sempre contraddistinto il brand del cuore. Le sneakers della nuova collezione sono di chiara ispirazione “urban glamour”. Bianco e nero, i colori. Pizzo, rete, applicazioni in stoffa su cui si staglia il logo del brand, fiocchi in jersey e decorazioni swarosky, i dettagli che rendono i prodotti unici e particolari.

Praticità, qualità e tendenza si coniugano perfettamente nella nuova proposta di calzature pensate per persone sempre in movimento che non rinunciano allo stile. Comode, senza dimenticare il dettaglio fashion.