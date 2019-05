Selena Gomez X Puma: «Questa collezione è ispirata dal viaggio della mia vita»

Selena Gomez e PUMA tornano con una seconda collezione ispirata alla vita della celebre cantante, producer e attrice, al suo percorso personale partito dalla sua città natale di Grand Prairie in Texas fino al successo raggiunto nella frenetica Los Angeles. Questa collaborazione per la stagione, Primavera/Estate 2019, comprende due nuovissime sneakers, una selezione di abbigliamento casual e accessori da viaggio progettati per le move makers che seguono e amano la global girl che viaggia per il mondo lasciando sempre una traccia.

«Ovviamente, volevo creare qualcosa che corrispondesse al mio stile di vita e rispecchiasse la mia personalità – ha sottolineato Selena Gomez– avevo bisogno di qualcosa di comodo e con dettagli eleganti, pezzi che posso indossare in qualunque momento dando l’impressione che mi ci siano volute ore per sceglierli. La cosa che preferisco è che sono davvero miei, parlano di me e della mia storia. Le grafiche mostrano i luoghi che occupano uno spazio importante nel mio cuore, il mio compleanno, i miei tatuaggi, la mia identità».

La collezione si presenta con un paio di stili nuovi, uno di questi è la SG Slip-On con i lacci sul retro e uno stile easy-to-wear, disponibile nelle colorazioni Glitz e Sunrise. Inoltre, ci sono anche alcune silhouette tanto amate dai fan come la SG Runner e la Cali. La SG Runner Ice è un mix dello stile personale di Selena e delle classiche scarpe da basket e da corsa di PUMA. Si presenta con colori accesi e un design indefinito nel tempo e un tocco rilassato.

Il capo preferito di Selena è la felpa SG x Sweatshirt con il suo taglio perfetto. Questa felpa oversize con spalle scoperte ha le maniche squadrate e grafiche colorate sul davanti e sul retro. La SG x Romper è una felpa caratterizzata da un materiale resistente, con maniche corte e tasche, cordoncini regolabili e cerniera elastica. La SG x Jacket con maniche e cappuccio è stata progettata per le donne attive e sempre in movimento, ha uno strato completamente foderato e traspirante, con vita regolabile; la grafica con la dichiarazione sul retro sarà un modo per farsi notare ed essere ricordata ovunque tu vada.