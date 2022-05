Stivali primavera estate 2022. La moda primavera 2022 è stata ricca e piena di novità ed allo stesso tempo di riesumazioni di capi del passato. Ma per questa calda stagione che ormai sta accogliendo l’estate, saranno le scarpe che avranno gran parte della nostra attenzione. In particolare ad essere protagonisti degli outfit primavera estate 2022 saranno gli stivali. Vediamo quali.

Stivali primavera estate 2022

Borse di tendenza, vecchi capi che sono tornati di moda, occhiali da sole e foulard, una calda stagione piena di capi ed accessori che faranno la differenza. E ai piedi? L’estate non è solo spiaggia e mare e se di giorno si porteranno per lo più espadrillas, la sera le cose cambiano e ai piedi vedremo come protagonisti gli stivali, alti o bassi, in pelle o in camoscio, sono coloro che doneranno un tocco in più ai nostri outfit.

Texano in pelle color nero

Un must have da avere sempre a portata di mano nella propri scarpiera è un classico texano alto in pelle nera. Per uno stile sbarazzino ed accattivante, e sentirsi un po’ donna del far-west con un vestitino, texano ai piedi ed una abbronzatura da fare invidia, questo modello di stivali primavera estate 2022 è quello ideale per un look estivo ad hoc.

Sempre texano, ma in velluto marrone

Stesso modello ma di velluto. Toni più caldi che si sposano con una pelle bronzea e dorata, ideali da abbinare sia a vestitini super colorati sia a capi dalle tinte unite e dai toni più tenui. Per un armonia perfetta di colori e forme.

Tornano le frange

In voga tanti anni fa, sono tornati gli stivali con le frange. Sbarazzini, un po’ selvaggi e vivaci, è il modello che più si addice ad una vera ragazzo dall’animo “wild”. Si può giocare con gli abbinamenti perché se indossati con gusto daranno il meglio di se e renderanno unico ed originale il tuo look.

Stivale primavera estate 2022 morbido

Che cade morbido e anche senza tacco, questo modello di stivale sembra essere tra i più gettonati per la calda stagione che si sta avvicinando sempre più all’estate. Un modello che si sposa bene dagli short in jeans a vestitini corti o lunghi, gonne e salopette. Insomma, versatile e sopratutto comodo, è assolutamente imperdibile.